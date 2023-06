Neexistuje „nijaké riziko", že nadchádzajúce predsedníctvo Španielska v Európskej únii ovplyvnia júlové predčasné parlamentné voľby, uviedol v pondelok španielsky premiér Pedro Sánchez.

Sánchez minulý týždeň rozhodol o zvolaní predčasných volieb na 23. júla po tom, čo jeho Španielska socialistická robotnícka strana utrpela koncom mája porážku v regionálnych voľbách.

Rotujúce predsedníctvo v Európskej únii pritom Španielsko prevezme v júli.

"Neexistuje žiadne riziko, že všetky ciele, ktoré sme pred voľbami stanovili, budú počas tohto predsedníctva naplnené," uviedol Sánchez na spoločnej tlačovej konferencii so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom, ktorý je na návšteve Španielska.

„Aj v iných krajinách mali počas predsedníctva voľby a nič sa nepokazilo," dodal španielsky premiér.

Kristersson uviedol, že plne zdieľa Sanchezov názor a že vo voľbách nevidí žiaden problém. Spomenul tiež, že vo Švédsku sa tesne predtým, ako prevzalo predsedníctvo v EÚ taktiež konali voľby a že rovnako aj Francúzsko malo vlani počas svoju predsedníctva prezidentské voľby.

„Každá krajina je veľmi dobre prispôsobená tomu, aby zvládala všetky tieto aktivity naraz," uviedol Kristersson.

Sánchez mal predniesť príhovor na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu 13. júla, aby poukázal na stratégie Madridu počas jeho šesťmesačného predsedníctva. Požiadal, aby jeho príhovor bol z dôvodu predčasných volieb presunutý na september. To by umožnilo, aby príhovor v parlamente predniesol už nový premiér v prípade, ak by Sánchez vo voľbách neuspel.