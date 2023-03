Pri každom piatom ojazdenom aute predanom na Slovensku sa kupujúci nedozvie jeho skutočný vek. Nevedomky si tak zaobstará vozidlo, ktoré je v skutočnosti staršie, ako mu uviedol predajca. Vyplynulo to z analýzy od spoločnosti Cebia. Tá dlhodobo pomáha motoristom bojovať proti nekalým praktikám pri predaji ojazdených áut. Rok výroby je pritom jedným z kľúčových kritérií, podľa ktorých si ľudia vyberajú „jazdenku".

Umelé omladenie vozidla

„Drvivá väčšina týchto áut je umelo omladená o jeden kalendárny rok, nájdu sa však aj také autá, pri ktorých rozdiel medzi uvedeným a skutočným rokom výroby činí viac rokov,“ priblížil riaditeľ spoločnosti Cebia Martin Pajer. Omladenie vozidla spočíva v tom, že sa v inzercii uvádza dátum jeho uvedenia do prevádzky, nie rok výroby. Rok výroby pritom nemožno vyčítať ani z veľkého technického preukazu.

„Mnoho predajcov nemusí skutočný rok výroby ani poznať a nemusí ísť o cielený podvod, ale dôsledky sú pre kupujúceho rovnaké. Kúpi si staršie auto za vyššiu cenu, než je jeho hodnota," upozornil ďalej Pajer. Zároveň však dodal, že nemálo predajcov skutočný rok výroby pozná, ale zákazníkovi prezentuje len rok uvedenia do prevádzky, aby vozidlo omladili a rýchlejšie a za viac peňazí ho predali.

Skutočný rok výroby

Rok výroby sa od roku uvedenia do prevádzky líši najčastejšie u áut, ktoré boli vyrobené od septembra do decembra a registrované začiatkom nasledujúceho roka. Aj keď sa jedná o zhruba šesť mesiacov, auto je kalendárne staršie a jeho hodnota nižšia. U mladších ojazdených vozidiel činí rozdiel v priemere 1 250 eur, pri luxusných je to podstatne viac. V prípade, že auto slúžilo ako vystavované vozidlo, býva rozdiel dva a viac rokov.