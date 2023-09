Postoj Slovenska k získaniu projektu výstavby gigafabriky na výrobu batérií spoločností InoBat a Gotion High-Tech je zatiaľ nejasný. Štát je v otázke záujmu alebo možných rokovaní s potenciálnymi investormi skúpy na slovo.

Gigafabrika by pritom v prvom štádiu mala dosiahnuť kapacitu 20 gigawatthodín a vytvoriť tisícky pracovných miest.

Ministerstvo hospodárstva na otázky o projekte neodpovedalo, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu reagovala, že sa nevyjadruje k neuzavretým projektom. „Realizačné práce môžu byť len v prípravnej fáze alebo sa práve rozbiehajú. Z tohto dôvodu agentúra SARIO nezverejňuje podrobnosti o investíciách, až do času, kým investor nezačne podnikať kroky k úspešnému etablovaniu sa na Slovensku," priblížila agentúra.

InoBat a Gotion High-Tech pri ohlasovaní vytvorenia spoločného podniku a zámeru výstavby fabriky uviedli, že vhodnú lokalitu v európskom regióne ešte iba hľadajú a že jedným z kľúčových faktorov ich rozhodovania bude silná podpora zo strany štátu a štátnych inštitúcií pri výstavbe kritickej infraštruktúry, vydávaní stavebných povolení a poskytovaní konkurencieschopnej štátnej pomoci.

Získanie kompletnej výroby batérií pre elektromobily na Slovensku by pritom podľa Zväzu automobilového priemyslu výrazne pomohlo stabilizovať automobilovú výrobu na Slovensku. „Práve v týchto dňoch a rokoch sa rozhoduje o tom, ako bude v budúcnosti vyzerať mapa výrobných závodov na elektromobily v Európe. Preto je mimoriadne dôležité takúto prevádzku na Slovensko prilákať. A to čo najskôr," skonštatoval generálny sekretár zväzu Viktor Marušák.

Na Slovensku sú už ohlásené dve investície, ktoré budú zamerané na kompletovanie akumulátorov pre elektrické automobily. Prvá je súčasťou plánovaného výrobného závodu Volvo a druhá je v určitom rozsahu plánovaná v prevádzke Porsche Smart Battery Shop v Dubnici nad Váhom. V trnavskom Stellantise už kompletáž prebieha. Ani jedna z nich však nebude vyrábať batérie úplne.

Spoločnosti InoBat a Gotion High-Tech podpísali tento týždeň predbežnú dohodu o spoločnom podniku na výstavbu gigafabriky na výrobu batérií. Tá by v prvom štádiu mala dosiahnuť kapacitu 20 gigawatthodín a vytvoriť tisícky pracovných miest. Výstavba továrne by mala začať v roku 2024, s plným spustením sa počíta v roku 2026. Mala by sa rozprestierať na ploche viac ako 100 hektárov.