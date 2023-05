Najväčšia ruská ropná spoločnosť Rosnefť v prvom štvrťroku zvýšila v porovnaní s troma predchádzajúcimi mesiacmi čistý zisk o 45,5 percenta na 323 miliárd rubľov (2,8 miliardy eur). Prispel k tomu rast produkcie, uviedla firma vo stredajšom oznámení. Výsledok je lepší, než čakali analytici.

Očistený zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi vzrástol za obdobie od januára do marca na 672 miliárd rubľov, čo je o 25,1 percenta viac ako v predchádzajúcich troch mesiacoch. Tržby klesli o 1,1 percenta na 1,82 bilióna rubľov. Analytici podľa agentúry Interfax očakávali čistý zisk 236 miliárd rubľov, očistený zisk 567 miliárd rubľov a tržby 1,797 bilióna rubľov.

Spoločnosť tiež uviedla, že produkciu ropy a plynu v prvom štvrťroku zvýšila v porovnaní s obdobím od októbra do decembra o 0,8 percenta na viac ako štyri milióny barelov denne. Zisk Rosnefťu posilnil rastúci predaj ropy do Indie a do ďalších destinácií mimo Európy.

K produkcii Rosnefťu prispel aj ropný projekt Sachalin-1 v ruskej časti Tichomoria. Ten sa z nuly vrátil späť na hornú úroveň asi 200-tisíc barelov denne. Podľa podniku produkcia Sachalinu-1 medzikvartálne vzrástla 1,8-krát.

Rosnefť v utorok oznámil, že jej predstavenstvo odporučilo vyplatiť za minulý rok dividendu 17,97 rubľa na akciu, čo zodpovedá očakávaniam analytikov. Rozhodnutie manažmentu je v kontraste s politikou mnohých iných ruských firiem, ktoré zrušili výplaty dividend za uplynulý rok, uviedla agentúra Reuters.