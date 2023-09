Varšava v piatok nezruší embargo na dovoz ukrajinského obilia, pretože by to poškodilo poľských poľnohospodárov. Oznámil to poľský premiér Mateusz Morawiecki.

Na stanovisko Európskej únie sa pozerať nechce. Ukrajinský premiér Denys Šmyhal v reakcii pohrozil, že sa Kyjev obráti so žiadosťou o arbitráž na Svetovú obchodnú organizáciu, ak bude Poľsko ďalej dovoz obilia blokovať.

„Poľsko nedovolí, aby nás zaplavilo ukrajinské obilie,“ uviedol Morawiecki na sociálnej sieti X. „Bez ohľadu na to, aké bude rozhodnutie bruselských úradníkov, naše hranice neotvoríme,“ dodal.

Možný predvolebný politický populizmus

Európska komisia v máji povolila Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a Slovensku zakázať na svojom trhu predaj ukrajinskej pšenice, kukurice, repkového semena a slnečnicových semien, tranzit do ďalších krajín však nie je obmedzený.

K zákazu viedli sťažnosti miestnych poľnohospodárov, že lacné plodiny z Ukrajiny im spôsobujú problémy s predajom ich produkcie. Zákaz sa mal skončiť 15. septembra.

Oznámenie Varšavy, že sa tak v prípade Poľska nestane, kritizoval ukrajinský premiér Šmyhal.

„V prípade narušenia obchodného práva kvôli predvolebnému politickému populizmu bude Ukrajina nútená požiadať Svetovú obchodnú organizáciu o arbitráž ohľadom kompenzácie strát spôsobených porušením noriem Všeobecnej dohody o clách a obchode,“ napísal Šmyhal na sociálnej sieti X.

Poľsko sa nachádza uprostred kampane pred parlamentnými voľbami, ktoré sa budú konať 15. októbra. Poľnohospodári patria medzi častých voličov Morawieckého strany Právo a spravodlivosť.

Poľsko posiela susednej Ukrajine vojenskú a humanitárnu pomoc v boji proti ruskej invázii, za čo Šmyhal poďakoval. Uviedol tiež, že Kyjev nehodlá poľským farmárom škodiť. Varšava dovoz ukrajinskej poľnohospodárskej produkcie nekompromisne zakázala po protestoch poľských poľnohospodárov.

Rozprava v Štrasburgu

Morawiecki oznámenie zverejnil krátko predtým, ako mal o tejto záležitosti rokovať jeho kabinet. Zákaz vývozu ukrajinských poľnohospodárskych plodín sa večer riešil aj v Európskom parlamente. Eurokomisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski, ktorý je bývalým poľským ministrom pôdohospodárstva, uviedol, že sa usiluje o predĺženie embarga.

„Všetky údaje, ktoré pán komisár prezentoval, dokazujú, že rozhodnutie obmedziť vývoz obilia do niektorých krajín, chráni poľnohospodárov. Ukrajina na tom netratí, iba stabilizuje trh a nám tým pomohla,“ uviedol počas rozpravy v Štrasburgu europoslanec Krzysztof Jurgiel z poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť. Eurokomisára vyzval, aby zákaz dovozu ukrajinského obilia predĺžil.

„V boji proti Putinovej agresii dávame Ukrajine všetku možnú podporu, podpora zo strany EÚ ale nemôže viesť ku katastrofám a bankrotom desiatok tisíc farmárov v Poľsku,“ spomenul europoslanec Jaroslaw Kalinowski zastupujúci roľnícku Poľskú ľudovú stranu.

Iní europoslanci potom uvádzali, že je potrebné najmä dostať ukrajinské obilie potrebné na Blízkom východe a v Afrike a o to by teraz EÚ mala usilovať a nájsť spôsob, ako obilie prepraviť. To povedal aj eurokomisár Wojciechovski.

„Je potrebné rozšíriť koridory solidarity. Hlavná tranzitná trasa cez Rumunsko už nemôže mať väčšiu kapacitu, je potrebné presúvať tovar cez Balt, cez Jadranské more, na to ale budú potrebné financie. Preto žiadam vašu podporu,“ povedal europoslancom.

Počas rozpravy ale vystúpili aj europoslanci, ktorí volali po zrušení zákazu. Podľa Veroniky Vrecionovej súčasná situácia ukazuje, že sa Vladimir Putin neštíti ničoho.

„My sa tomuto vydieraniu nesmieme podvoliť. Chcela by som vyzvať štáty, aby sa zdržali akýchkoľvek jednostranných akcií obmedzujúcich dovoz ukrajinského obilia. Len to nahráva ruskej propagande,“ povedala Vrecionová. Ako uviedol bulharský europoslanec Alexander Jordanov, dúfa, že Bulharsko od zákazu ustúpi. Zároveň však zdôraznil, že je potrebné podporiť európskych poľnohospodárov. „A nie je možné, aby ukrajinské obilie pre Afriku zostávalo v Európe,“ dodal.