Podľa predpovedí by mohol počet ľudí s cukrovkou dosiahnuť do polovice tohto storočia až 1,3 miliardy. Ak k nim pripočítame aj osoby so stavom takzvanej predcukrovky, počet sa vyšplhá na približne päť miliárd ľudí – čo je asi polovica svetovej populácie.

Tieto alarmujúce čísla zazneli na konferencii Fortune’s Most Powerful Women International v Rijáde, kde odborníci z oblasti zdravotníctva zdôraznili, že umelá inteligencia (AI) zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu v prevencii a dokonca liečbe cukrovky a s ňou súvisiacich ochorení.

„Čísla sú ohromujúce. Do roku 2050 bude na svete viac ako miliarda ľudí s diabetom a približne trikrát toľko s nábehom na cukrovku. To znamená, že viac ako päť miliárd ľudí, teda polovica populácie planéty, bude rezistentných na inzulín,“ uviedla Noosheen Hashemi, zakladateľka a CEO spoločnosti January AI.

Tá využíva umelú inteligenciu na poskytovanie personalizovaných informácií o výžive a hladinách cukru v krvi.

Zdôraznila, že dnešná technológia umožňuje ľuďom s cukrovkou jednoduchým spôsobom sledovať, koľko bielkovín, vlákniny, sacharidov a ďalších živín obsahuje ich jedlo, a zároveň predpovedať ich dopad na hladinu cukru v krvi – stačí na to obyčajná fotografia jedla.

„Dobrou správou je, že už dnes máme k dispozícii všetky nástroje na to, aby sme spravili svet metabolicky zdravším,“ dodala.

Olfat Berro, vedúca divízie Roche Pharmaceuticals pre Blízky východ, podotkla, že vďaka AI naplnenej relevantnými dátami bude možné diagnostikovať a predchádzať oveľa väčšiemu spektru chorôb spojených s diabetom.

„Vidíme následky tejto epidémie na ďalšie zdravotné aspekty, napríklad zrak a výzvy, ktorým budú pacienti čeliť v budúcnosti,“ povedala O. Berro. „Dôležité je, ako môžeme pomocou technológií napríklad pochopiť zmeny na oku, ktoré nám umožnia predpovedať ochorenia a zároveň včas zasiahnuť.“

Spoločnosť January AI preto vyvinula aplikáciu na sledovanie hladiny cukru v krvi bez nutnosti použitia tradičného glukometra. Pri jej tvorbe využila údaje zo štúdie zahrňujúcej tisícky rôznorodých účastníkov, čo umožnilo vybudovať výkonný predikčný model.

Hashemi doplnila, že vďaka kombinácii dát, informácií o životnom štýle a zdravotných metrík dokáže AI dnes presne „predpovedať budúcnosť vášho zdravia“.

Príchod takýchto monitorovacích systémov založených na umelej inteligencii a množstvo dostupných informácií môže pomôcť zabrániť scénaru, v ktorom by polovica svetovej populácie bola diabetikmi alebo pred-diabetikmi.

„Dúfame, že vďaka vzdelávaniu, pokročilým nástrojom AI a farmaceutickým riešeniam bude možné zvrátiť tento trend, namiesto toho, aby pokračoval v takom dramatickom raste,“ vyjadrila Leah Cotterill, CEO spoločnosti Cigna Healthcare pre Blízky východ a Afriku

Zdravotnícke riešenia založené na umelej inteligencii tak môžu byť kľúčom k udržateľnej budúcnosti, v ktorej sa podarí zvládnuť jednu z najväčších zdravotných výziev súčasnosti.