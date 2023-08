Pokles aktivity v súkromnom sektore eurozóny sa v auguste 2023 zrýchlil a viac, ako ekonómovia očakávali. Rozšíril sa pritom z výroby aj na dominantný sektor služieb. V rámci regiónu sa prehĺbil najmä v Nemecku, najväčšej európskej ekonomike. Ukázali to v stredu predbežné výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global.

Podľa rýchleho odhadu kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v auguste 2023 klesol na 47 bodov z júlových 48,6 bodu. To je jeho najnižšia hodnota za 33 mesiacov, od novembra 2020. Tento výsledok zaostal za odhadmi ekonómov, ktorí očakávali, že augustový PMI dosiahne 48,5 bodu. Hodnota indexu menšia než 50 bodov znamená pokles aktivity v danom odvetví.

Nábor zamestnancov sa takmer zastavil

Prieskum ďalej odhalil, že PMI dominantného sektora služieb, ktorý napovedá, ako sa bude vyvíjať situácia v celej škále firiem, od veľkých bánk po malé reštaurácie a opravovne, v auguste klesol na 48,3 bodu z júlových 50,9 bodu. Hodnota indexu sa tak prvýkrát v tomto roku prepadla pod hranicu 50 bodov na 30-mesačné minimum, keďže zadlžení spotrebitelia zápasia s rastúcimi nákladmi na pôžičky, ktoré obmedzujú ich výdavky.

Ekonómovia odhadovali, že sa augustový PMI zníži len mierne, na 50,5 bodu. Dopyt v službách sa pritom v auguste znížil, keďže ceny rastú oveľa rýchlejšie, akoby Európska centrálna banka chcela odradiť zákazníkov.

ECB od júla 2022 sprísňuje menovú politiku a najagresívnejším tempom vo svojej histórii, inflácia je však stále vysoká. V júli miera inflácie v eurozóne síce klesla na 5,3 percenta, stále je však viac ako dvojnásobne väčšia než cieľ ECB na úrovni dve perecntá.

Nábor zamestnancov sa v auguste takmer zastavil. Firmy sa zdráhajú zvyšovať kapacitu vzhľadom na zhoršujúci sa dopyt a pochmúrnejšie vyhliadky na budúci rok. „Sektor služieb v eurozóne, žiaľ, vykazuje známky poklesu,“ poznamenal Cyrus de la Rubia, hlavný ekonóm Komerčnej banky v Hamburgu, podľa ktorého sa však zároveň spomalil pokles výrobného sektora.

Index budúcej produkcie však stúpol

Presnejšie, PMI výrobného sektora sa v auguste zvýšil, no len na 43,7 bodu zo 42,7 bodu v júli. To je jeho najväčšia hodnota za tri mesiace, ale stále hlboko pod hranicou 50 bodov. „Je vo výrobnom sektore na dohľad dno? Možno, keďže PMI, aj keď je stále nízky, o niečo vzrástol. Stalo sa to v dôsledku mierne lepšej situácie v oblasti objednávok, ako aj pomalšieho znižovania zásob," povedal de la Rubia.

Aj optimizmus medzi manažérmi v továrňach v auguste ožil, čo tiež naznačuje, že to najhoršie môžu mať výrobcovia už za sebou, pričom index budúcej produkcie stúpol na 53,5 z 52,8 bodu.

Čo sa týka kľúčových ekonomík eurozóny, PMI súkromného sektora jej najväčšieho hospodárstva Nemecka sa v auguste prepadol na 44,7 zo 48,3 bodu v júni, čo je 39-mesačné minimum, zatiaľ čo PMI druhej najväčšej ekonomiky, Francúzska, zostal na júlovej úrovni 46,6 bodu.