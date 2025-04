Blíži sa zmena, ktorá sa dotkne polovice počítačov na Slovensku. Už len do 14. októbra majú jednotlivci a firmy čas pripraviť sa na ukončenie podpory Windows 10, najrozšírenejšieho operačného systému v SR. Používanie nepodporovaného operačného systému po tomto dátume bude znamenať riziko pre jednotlivcov aj firmy. Upozornila na to Lucie Adámková, produktová manažérka IT distribútora eD system.

Priblížila, že riešenie v podobe bezplatnej aktualizácie na Windows 11 je však možné len pre zariadenia, ktoré spĺňajú minimálne hardvérové požiadavky. Väčšinu starších počítačov bude potrebné vymeniť za nové. Podľa odhadov sa to môže týkať stoviek tisíc firemných počítačov.

Spresnila, že operačný systém Windows 10 v súčasnosti používa približne polovica (48 percent) počítačov na Slovensku. Platnosť aktualizácií a bezpečnostných záplat pre Windows 10 však vyprší 14. októbra tohto roka. Bez nich bude systém zraniteľný voči novým typom kybernetických útokov.

„Hoci podiel počítačov s Windows 10 dlhodobo klesá, stále ide o najpoužívanejší operačný systém na Slovensku. Pre státisíce ľudí a firiem tak znamená tohtoročný október zlom, po ktorom by nemali v používaní Windows 10 pokračovať, inak riskujú bezpečnostné problémy a finančné náklady na ich riešenie,“ vysvetlila Adámková.

Upozornila, že okrem zabezpečenia systému bude mať ukončenie podpory Windows 10 vplyv aj na funkčnosť niektorých aplikácií a služieb. Programy ako Word, Excel, Powerpoint, Outlook alebo Teams budú na zariadeniach so systémom Windows 10 naďalej dostupné, nové funkcie alebo aplikácie nemusia na nepodporovaných operačných systémoch fungovať.

Podčiarkla, že Windows 10 je možné bezplatne aktualizovať na systém Windows 11 v počítačoch, ktoré spĺňajú minimálne hardvérové požiadavky. Ak počítač nemá TPM čip verzie 2.0, ktorý sa stará o celkové zabezpečenie systému, nebude možné prejsť na Windows 11.

„Nie všetky zariadenia s Windows 10 tento čip majú. V starých počítačoch zvyčajne chýba a nie je možné ho dodatočne nainštalovať. Kto má takéto zariadenie a chce mať svoje dáta v bezpečí aj po 14. októbri, bude si musieť zaobstarať nový počítač,“ zdôraznila.

Dodala, že ukončenie podpory Windows 10 sa dotkne všetkých používateľov systému vrátane podnikov, z ktorých niektoré budú musieť vymeniť desiatky alebo stovky počítačov. A čas sa kráti, keďže na takúto rozsiahlu výmenu zostáva menej ako pol roka, a to na celom svete. Dopyt po nových počítačoch sa teda počas tohto roka podľa nej pravdepodobne prudko zvýši.