O možnostiach etablovania sa v zahraničí diskutovali v utorok v Bytči malí a strední podnikatelia zo Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) so zástupcami diplomacie, ekonomických rezortov a štátnych agentúr. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vie podľa štátnej tajomníčky Ingrid Brockovej ponúknuť podnikateľom aj pomoc zastupiteľských úradov v 63 krajinách sveta.

Pripomenula, že na ministerstve posilnili podnikateľské centrum, ktoré je kontaktným bodom pre podnikateľský sektor.

„Som úprimne prekvapená, aký záujem vygenerovalo doterajších šesť podujatí Z regiónov do sveta. Mapujeme si potenciál najmä inovatívnych slovenských firiem, pretože to je pomerne dynamický sektor ekonomiky. Zároveň vytvárame v regiónoch platformu, aby sa rozprávali jednotlivé segmenty ekonomiky - privátny sektor, verejné inštitúcie, obchodné komory, mimovládny sektor," uviedla.

Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová doplnila, že na podujatie prijalo pozvanie takmer 120 subjektov.

„Podnikateľov pri pokuse dostať sa do zahraničia trápi neskúsenosť s ekonomickou diplomaciou. To sme počuli aj v príbehoch firiem. Keď zapojili do expanzie ekonomickú diplomaciu, boli v zahraničí dôveryhodnejšími partnermi," povedala.

„Ekonomická diplomacia sa začína doma. V zahraničí vieme byť úspešní, len ak máme konkurencieschopné výrobky a produkty. Ako klienta pre ekonomickú diplomaciu vnímam slovenské malé a stredné podniky a mikrofirmy. Pre nich máme nastavené všetky nástroje, aby sme im vedeli otvoriť dvere a dali im rozlet," podotkla štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

O význame ŽSK podľa nej svedčí aj skutočnosť, že v roku 2021 vytvoril 11,2 percenta slovenského hrubého domáceho produktu. Pripomenula takisto, že Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) sa v roku 2022 prvýkrát umiestnila v rebríčku QS World University Rankings medzi najlepšími 1 000 univerzitami sveta.

Na podporu inovačného prostredia a aktivity mladých ľudí v oblasti podnikania zriadil ŽSK s mestom Žilina a UNIZA regionálne inovačné centrum INOVIA.

„ŽSK každoročne organizuje súťaž Stredoškolský podnikateľský zámer a konferenciu Inovačný rozvoj regiónov, v rámci ktorej udeľuje ocenenia pre študentov i inovatívne firmy Inovácia Žilinského kraja," uzavrela hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.