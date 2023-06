Podnikatelia v Bratislave a Košiciach si budú musieť zmeniť svoje údaje na obchodných listoch a objednávkach vyhotovených v písomnej alebo elektronickej forme. Dôvodom sú zmeny v rámci takzvanej Súdnej mapy. Informovala o tom v pondelok Slovenská komora daňových poradcov (SKDP).

„V zmysle zmeny bude príslušným registrovým súdom namiesto Okresného súdu Bratislava I Mestský súd Bratislava III, ktorý bude viesť aj obchodný register, a namiesto Okresného súdu Košice I to bude Mestský súd Košice, ktorý bude viesť obchodný register pre spoločnosti, ktoré boli registrované na Okresnom súde Košice I,“ uviedla SKDP.

Pre spoločnosti, ktoré boli registrované na Okresnom súde Bratislava I alebo Okresnom súde Košice I to podľa komory znamená, že si budú vo svojich zmluvách, obchodných dokumentoch, webových stránkach a podpisoch uvádzať identifikačné údaje o zápise v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, respektíve Mestským súdom Košice. Číslo oddielu a vložky danej spoločnosti zostáva nezmenené.

Znamená to však, že všetci podnikatelia registrovaní na týchto súdoch budú musieť na vlastné náklady zabezpečiť zmenu údajov, aby ich obchodné dokumenty a webové stránky zodpovedali aktuálnym údajom v Obchodnom registri, v ktorom sú zapísaní. Obchodný zákonník nedefinuje pokuty, ktoré by postihovali jeho nedodržanie, teda že by podnikatelia neuvádzali na obchodných dokumentoch či webových stránkach aktuálne informácie o registrovom súde, ktorý vedie ich zápis v obchodnom registri.

„Avšak zákon o obchodnom registri oprávňuje príslušný registrový súd uložiť pokutu fyzickej osobe oprávnenej konať v mene zapísanej právnickej osoby (napríklad konateľovi s.r.o.) do výšky 3 310 eur, ak si táto osoba nesplní povinnosť ustanovenú podľa osobitného predpisu,“ informovala SKDP.