Nové spravodajské informácie, ktorými disponujú predstavitelia USA, naznačujú, že za vlaňajším útokom na plynovod Nord Stream môže byť proukrajinská skupina.

Neexistujú však žiadne dôkazy o tom, že by bol do operácie zapojený alebo by o nej vedel ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jeho vojenskí velitelia alebo že by skupina konala na pokyn ukrajinských vládnych činiteľov. S odvolaním sa na svoje zdroje to v utorok uviedol americký denník The New York Times (NYT).

Doteraz nevysvetlené explózie

Tri z celkových štyroch potrubí plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2 na dne Baltského mora vlani v septembri narušili doteraz nevysvetlené explózie.

Plynovodom Nord Stream 1 v čase pred explóziou už plyn do Európy neprúdil pre rastúce napätie medzi Moskvou a Západom po ruskej invázii na Ukrajinu.

Moskva zastavenie prevádzky odôvodňovala údržbou.

Nord Stream 2 bol síce dokončený, no spustený pre vojnu na Ukrajine a protiruským sankciám nikdy nebol.

O páchateľoch a ich väzbách sa veľa nevie

Poškodenie plynovodov spustilo vlnu špekulácií o tom, kto za vecou stojí, pričom zostáva jednou z najzávažnejších záhad vojny na Ukrajine, píše NYT.

Podľa niektorých predstaviteľov by najväčší motív na útok na plynovod mala Ukrajina a jej spojenci. Tí s projektom nesúhlasili celé roky a označovali ho za hrozbu pre národnú bezpečnosť, pretože by Rusku uľahčil predaj plynu do Európy.

Americkí predstavitelia uviedli, že o páchateľoch a ich väzbách toho veľa nevedia. Z preskúmania nových spravodajských informácií ale vyplýva, že išlo o odporcov ruského prezidenta Vladima Putina. Členovia skupiny však neboli identifikovaní. Rovnako nie je jasné, kto skupinu viedol alebo za operáciu zaplatil.

„Americkí predstavitelia odmietli zverejniť povahu spravodajskej informácie, spôsob jej získania alebo akékoľvek podrobnosti o sile dôkazov, ktoré obsahuje. Uviedli, že neexistujú žiadne pevné závery," napísal NYT.

Agentúra Reuters píše, že sa jej doteraz nepodarilo informácie obsiahnuté v materiáli NYT nezávisle overiť a zatiaľ sa jej nedarí spojiť s americkými predstaviteľmi, aby sa k veci vyjadrili. Zástupcovia Kyjeva a Moskvy zastihnutí takisto neboli.

Spojené štáty a NATO označili útoky na plynovody zo septembra 2022 za sabotáž, zatiaľ čo Moskva obvinila Západ a vyzvala Bezpečnostnú radu OSN, aby vec nezávisle vyšetrila. Ani jedna strana nepredložila dôkazy svojich tvrdení.

Biely dom vo februári označil za „úplný výmysel" príspevok na blogu amerického investigatívneho novinára oceneného Pulitzerovou cenou Seymoura Hershe, ktorý tvrdí, že za explóziami stojí Washington. Vyšetrovanie úradov v Dánsku, Nemecku a Švédsku zatiaľ nebolo uzavreté.