Mladých ľudí od profesie vodiča autobusu odrádzajú najmä nevýhodné pracovné podmienky. Upozornili na to odborári z Odborového zväzu KOVO (OZ KOVO) v súvislosti s Európskym týždňom mobility. Informovala o tom Anita Fáková z OZ KOVO.

„Nejednoznačná právna úprava týkajúca sa dopravy, a to najmä v otázkach zameraných na pracovný čas, prestávky či pracovnú pohotovosť, umožňuje rôzny právny výklad, čím vytvára priestor pre zhoršovanie pracovných podmienok zamestnancov. Aj to má za následok odliv pracovníkov v tomto odvetví,“ uviedla výhrady OZ KOVO Fáková.

Odborári upozorňujú na to, že mladých ľudí môžu odrádzať aj vysoké náklady na získanie vodičského oprávnenia na autobus, ktoré už nemožno získať napríklad v rámci rekvalifikácie. Za problém považujú aj opakované krátenie jazdných dôb.

OZ KOVO vyčíta vyšším územným celkom, ktoré financujú verejnú autobusovú dopravu, že limitujú rast miezd a nezohľadňujú výsledky kolektívneho vyjednávania na podnikovej úrovni. Odborári tiež poukazujú na náročné pracovné podmienky i to, že vodiči autobusov nesú zodpovednosť za bezpečnosť a zdravie cestujúcich, za čo sú nie vždy dostatočne ohodnotení.

„Deklarovaný cieľ Slovenska a Európskej únie – priorizovať verejnú dopravu pred individuálnou dopravou, podmienený požiadavkami na znižovanie emisií CO2, určite nebude možné dosiahnuť bez zamestnancov, vodičov, dispečerov či technikov. Bez systémových a komplexných riešení, ktoré zatraktívnia pracovné prostredie a podmienky, bude počet zamestnancov dopravy, a to najmä vodičov, aj naďalej klesať. Využiť musíme sociálny dialóg na zmenu legislatívy a kolektívne vyjednávanie na zvýšenie ich pracovných štandardov,“ uviedla predsedníčka Rady OZ KOVO Monika Benedeková s tým, že treba zintenzívniť komunikáciu so samosprávnymi krajmi tak, aby výsledky vyjednávania akceptovali a prenášali do zmlúv s dopravnými spoločnosťami.