Ku koncu minulého roka pracovalo v bankovom sektore na Slovensku 18 442 pracovníkov. V porovnaní s predošlým tretím kvartálom je to nepatrný nárast o 0,2 percenta. Ako ďalej informovala Národná banka Slovenska (NBS), ide tak o ukončenie sústavného poklesu stavu od tretieho kvartálu 2019. No v medziročnom porovnaní je to zníženie o 2 percentá.

Počet pracovníkov centrálnej banky v poslednom štvrťroku stúpol o šesť zamestnancov na 1 070. V medziročnom porovnaní je však počet pracovníkov centrálnej banky nižší o 38 zamestnancov.

Stav pracovníkov v komerčných bankách sa oproti predošlému kvartálu znížil o šesť zamestnancov na 15 751, v pobočkách zahraničných bánk to bol nárast o 34 ľudí na 1 621. V medziročnom porovnaní je počet pracovníkov v komerčných bankách nižší o 339, v pobočkách zahraničných bánk o 6 zamestnancov.

Na slovenskom trhu pôsobilo koncom vlaňajška podľa údajov centrálnej banky spolu 26 bankových domov. Okrem centrálnej banky je to 11 komerčných bánk vrátane stavebných sporiteľní a 14 zahraničných pobočiek a organizačných zložiek.