Počet prípadov rakoviny u osôb mladších než 50 rokov vo svete za posledných tridsať rokov stúpol o takmer 80 percent. Podľa Financial Times to vyplynulo zo štúdie Global Burden of Disease z roku 2019, ktorá skúmala 29 druhov rakoviny v 204 krajinách a regiónoch.

Najviac prípadov so skorým nástupom pripadlo na rakovinu prsníka. Najrýchlejším tempom stúpal počet prípadov rakoviny priedušnice a prostaty. Závery štúdie publikovanej v časopise BMJ Oncology poukazujú na potrebu zlepšiť včasnú diagnostiku a zamerať sa v rámci výskumov na príčiny skorého vzniku rakoviny s cieľom objaviť účinnejšie spôsoby liečby.

Rakovina pľúc, hrubého čreva a žalúdka je bežnejšia u starších ľudí, no najvyššiu úmrtnosť dosahuje skôr u mladších ročníkov. Vedci v štúdii poznamenali, že americká skupina nezávislých odborníkov US Preventive Services Task Force odporučila začať so skríningom rakoviny hrubého čreva už vo veku 45 rokov.

Vedci odhadujú, že celosvetový počet nových prípadov rakoviny so skorým nástupom stúpne do roku 2030 o ďalších 31 percent. Miera úmrtnosti stúpne o 21 percent. Najviac sú ohrození ľudia vo vekovej skupine od 40 do 49 rokov. Najväčšia miera výskytu rakoviny so skorým nástupom bola v roku 2019 zaznamenaná v Severnej Amerike, Austrálii a západnej Európe.

Vedcom sa nepodarilo odhaliť príčinu nárastu prípadov rakoviny u mladších ľudí, no lekári z Centra pre verejné zdravie na Queen's University v Belfaste sa domnievajú, že zaň môže nezdravý životný štýl. Vedci teraz v tejto súvislosti skúmajú vplyv používania antibiotík, črevného mikrobiómu a znečisteného ovzdušia.