Platy zamestnancov pracujúcich v štátnej a verejnej službe a platy učiteľov sa v tomto roku druhýkrát zvýšia. Kým hrubé zárobky štátnych a verejných zamestnancov od začiatku septembra stúpnu o desať percent, platy učiteľov pôjdu nahor o 12 percent. Od začiatku tohto roka sa platy zamestnancov pracujúcich v štátnej a verejnej službe zvýšili o sedem percent. Ešte výraznejšie, o desať percent, od začiatku tohto roka stúpli platy pedagogickým zamestnancom.

Platy štátnych zamestnancov sú zaradené v deviatich platových triedach. Do konca augusta tohto roka ide o 640,50 eura v prvej platovej triede až 1 478 v najvyššej, deviatej platovej triede. Od začiatku septembra to bude 705 eur v prvej platovej triede až 1 626 eur v deviatej platovej triede.

Platy učiteľov v závislosti od zaradenia do platovej triedy do konca augusta dosahujú od 837,50 eura do 1 514,50 eura. Od začiatku budúceho mesiaca stúpnu na 938 eur až 1 696,50 eura.

Zvýšenie platov štátnych a verejných zamestnancov a učiteľov schválila vtedajšia vláda Eduarda Hegera ešte koncom augusta minulého roka. Vládou schválené nariadenia vychádzajú z uzatvorených kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu na obdobie od 1. januára 2023 do 31. augusta 2024. Zvýšenie platov štátnych a verejných zamestnancov si v tomto roku vyžiada zo štátneho rozpočtu spolu takmer 740 miliónov eur a v roku 2024 takmer 1,22 miliardy eur.