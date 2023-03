Prezidentka SR Zuzana Čaputová by mala čoskoro vymenovať úradnícku vládu, ktorá by viedla krajinu do predčasných parlamentných volieb, ktoré majú byť 30. septembra. Vyhlásil to líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini.

Návrh na úradnícku vládu

Pellegrini kritizuje, že dočasne poverený premiér Eduard Heger bude viesť okrem rezortu financií aj Ministerstvo zdravotníctva SR. Úradnícka vláda by podľa neho bola najčistejším riešením aj pre volebnú kampaň, keďže Heger sa momentálne ako dočasne poverený premiér chystá na kreovanie vlastného politického subjektu.

„Odporúčanie prezidentke je, aby možno chvíľku počkala, ale aby sa začala chystať na vymenovanie úradníckej vlády, ktorá nás dovedie do predčasných parlamentných volieb, hoc aj 30. septembra. Teraz nemyslím vymenovanie úradníckej vlády ako extrémny tlak na urýchlené vyhlásenie predčasných volieb,“ povedal Pellegrini na piatkovej tlačovej konferencii.

Kritika premiéra Hegera

Pellegrini poukázal na to, že Heger nezvládal krízové momenty a nemá v sebe líderstvo. Prevziať vedenie zdravotníctva mohol podľa neho napríklad minister, ktorý má viac času. „Predseda vlády a minister financií v jednej osobe, ktorý zakladá politickú stranu, neexistuje, že to môže zvládnuť,“ povedal s tým, že MZ má viesť minister a Heger si nemá umývať ruky tým, že nechá vedenie na nového štátneho tajomníka. „Štátny tajomník je len jeho pravou rukou,“ povedal. Heger už avizoval, že ministerstvo povedie krízový manažment. Na jeho čele má byť Michal Palkovič, ktorý má byť štátnym tajomníkom.

Pellegrini zároveň ešte skúsi skontaktovať SaS. Pokiaľ nezmenia postoj a nebudú chcieť skorší termín volieb, nemá podľa neho zmysel zvolávať mimoriadnu schôdzu parlamentu o skoršom termíne volieb.

Smer-SD opakovane hovorí, že je ochotný rokovať o podpore úradníckej vlády, ak by to znamenalo, že sa predčasné voľby budú konať do 30. júna. Aj OĽaNO a SaS pred časom uviedli, že ak by úradnícku vládu prezidentka vymenovala, budú za skorší termín volieb.