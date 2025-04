Peking varoval krajiny rokujúce so Spojenými štátmi ohľadom ciel pred uzavretím dohôd, ktoré by poškodili Čínu. Informovali o tom v noci na dnes agentúry Reuters a AFP, podľa ktorých čínske ministerstvo obchodu pohrozilo protiopatreniami. Podľa Reuters reagovalo na správy agentúry Bloomberg o tom, že sa administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa chystá tlačiť na ostatné krajiny, aby obmedzili obchod s Čínou výmenou za colné výnimky zo strany Spojených štátov.

Čína rešpektuje všetky strany, ktoré riešia ekonomické a obchodné nezhody so Spojenými štátmi prostredníctvom konzultácií, no postaví sa rozhodne proti tomu, aby ktorákoľvek strana uzavrela dohodu na úkor Číny, uviedlo ministerstvo obchodu v Pekingu podľa Reuters. Peking podľa neho „prijme rozhodné a recipročné protiopatrenia", ak by niektorá krajina o takéto dohody usilovala.

Spojené štáty v súčasnosti uplatňujú 145-percentné clá na dovoz z Číny, pričom Peking na ich zvýšenie odpovedal 125-percentným dovozným poplatkom na vývoz zo Spojených štátov.

Okrem toho USA zaviedli plošné desaťpercentné clo na dovoz väčšiny produktov z väčšiny krajín sveta a vyššie clá pre štáty, ktoré podľa Trumpovej administratívy kladú vysoké prekážky dovozu do USA, pričom väčšinu z nich neskôr pozastavil na 90 dní. USA tiež uplatňujú 25-percentné clo na dovoz osobných áut a rovnako vysoký dovozný poplatok na hliník, oceľ a odvodené výrobky.

Viaceré krajiny na Spojené štáty uvalili odvetné clá, niektoré štáty s Washingtonom rokujú o znížení týchto poplatkov. Americký obchodný splnomocnenec Jamieson Greer pred časom podľa Reuters uviedol, že sa naň obrátilo takmer 50 krajín, aby clá prerokovali.