Rekordný počet mladých nezosobášených párov sa rozhodlo zdieľať spoločné bývanie, pričom kľúčovými faktormi, ktoré uviedli, sú pre nich láska a peniaze, píše agentúra Bloomberg.

Podľa údajov Amerického úradu pre sčítanie ľudu žilo vlani viac ako jedenásť percent Američanov vo veku 18 až 24 rokov s nemanželským partnerom, čo je najvyšší percentuálny podiel v histórii.

Potreba ušetriť peniaze bola zlomovým bodom pre mnohé mladé páry, ktoré sa rozhodli pre spolužitie skôr, ako by to urobili za iných okolností, keďže inflácia zvyšovala ceny takmer všetkého, od potravín až po benzín, a ceny nájomného sa pohybovali na rekordných úrovniach.

Nedávny prieskum ukázal, že pre osemdesiat percent párov generácie Z boli hlavným dôvodom rozhodnutia o spoločnom bývaní peniaze. Približne každý štvrtý respondent uviedol, že bývanie s partnerom mu umožňuje ušetriť viac ako tisíc dolárov mesačne.

Kerry Ellerová, absolventka Dukeovej univerzity, sa nasťahovala k svojmu priateľovi po tom, ako sa minulé leto presťahoval z Bostonu do Severnej Karolíny. Spoločne platia nájomné 1 200 dolárov v dome, ktorý zdieľajú s ďalšími tromi spolubývajúcimi.

,,Náklady na nájomné sú v Durhame v porovnaní s platmi absolventov vysokých škôl jednoducho vysoké," hovorí Ellerová, ktorej partner pracuje v oblasti financií. ,,Z finančného hľadiska by bolo nevýhodné byť na dvoch rôznych miestach, ale na druhej strane, by nedávalo zmysel, aby sa sem presťahoval a býval v samostatnom byte."

Obmedzenia spojené s pandémiou covid-19 spôsobili, že čoraz viac ľudí si chce naplno užiť ďalšiu fázu svojho života.

,,Keď sa vyskytne stresujúca udalosť, najmä taká, ako je pandémia, ktorá si vyžaduje aj sociálnu izoláciu, vidíme, že ľudia robia väčšie zmeny vo vzťahoch," povedala Galena Rhoadesová, psychologička z Denverskej univerzity. ,,Pandémia istým spôsobom uľahčila sťahovanie a sťažila rozchod."

Zdieľaná záťaž

Kým pandémia mohla povzbudiť mladé páry, aby posunuli svoj vzťah na ďalšiu úroveň, finančný stres sa ukázal ako hlavný faktor, ktorý stál za rozhodnutím o spoločnom bývaní.

,,Mladí ľudia žijú čoraz častejšie spolu, pretože je menej pravdepodobné, že sú finančne zabezpečení," uviedol Fenaba Addo, výskumník z University of North Carolina v Chapel Hill. ,,Zdieľanie účtov a nákladov je finančne výhodnejšie."

To bol aj prípad Xera Quattromaniho, ktorému majiteľ bytu zvýšil mesačný nájom o 100 dolárov, zatiaľ čo spolubývajúci jeho partnerky mu zanechali byt za 3 300 dolárov, ktorý po ich odsťahovaní nedokázal financovať.

Zatiaľ čo pár uvažoval o spoločnom bývaní na cenovo dostupnejšom bostonskom predmestí, spoločné bývanie ich z hľadiska financií zachránilo. Aj napriek tomu, že od augustového presťahovania sa k partnerke ušetril 2 000 dolárov len na nájomnom, Quattromani povedal, že stále ,,bojujú o to, aby si tu mohli dovoliť žiť, keďže všetko je stále drahšie".

,,Máte tu páry, ktoré žijú s inými pármi, a ľudí, ktorí žijú so šiestimi ľuďmi," povedal Quattromani, ktorý vlastní firmu na venčenie psov. ,,Pri tomto tempe si nikto nebude môcť dovoliť žiť sám."

Priveľa a priskoro

Rozdelenie životných nákladov má pre mnohé mladé páry zmysel, avšak niektoré z tých, ktoré sa ponáhľali do spolužitia, si uvedomujú, že ich vzťah nie je optimálny. Podľa portálu realtor.com až 42 percent respondentov, ktorí sa rozhodli sťahovať k svojmu partnerovi, neskôr toto rozhodnutie oľutovalo.

Patrí k nim aj newyorský umelec Max Kulchinsky, ktorý v januári 2021, len po roku randenia, podpísal so svojou priateľkou nájomnú zmluvu na byt v Brooklyne s mesačným nájomným 2 200 dolárov.

,,Život v New Yorku je naozaj drahý. Aj keď som mal slušnú prácu, z finančného hľadiska nemalo zmysel žiť sám a ani jeden z nás nechcel mať spolubývajúcich," povedal Kulchinsky, ktorý mal v tom čase 23 rokov. ,,Keď sme prekonali pandémiu, mysleli sme si, že zvládneme všetko."

Dohody sa však porušujú

Spoločný život v čase, keď sa newyorský mestský život začal prebúdzať z pandemického spánku, odhalil rozdiely, ktoré nakoniec viedli k rozpadu vzťahu tohto páru. Ich rozchod nastal v máji 2022, len niekoľko mesiacov po predĺžení nájomnej zmluvy na ďalší rok.

Kulchinského bývalá priateľka sa odsťahovala, pretože si sama nemohla dovoliť platiť nájomné, zatiaľ čo on vynaložil všetky svoje financie na pokrytie nájomného, komunálnych služieb a ďalších nákladov.

Umelec odhaduje, že navyše k prebratiu všetkých nákladov na byt, minul najmenej 3 000 dolárov za odkúpenie polovice kaucie svojej priateľky, ako aj za ďalšie položky, za ktoré platili spoločne. Tieto neočakávané náklady ho donútili siahnuť do svojich úspor.

,,Táto skúsenosť ma určite naučila, že sa nemám hrnúť do toho, aby som sa k niekomu nasťahoval," konštatoval Kulchinsky. ,,Naozaj si neviem predstaviť, že by som sa sťahoval k partnerke, ak by som nemal pocit, že je to osoba, s ktorou chcem stráviť život."