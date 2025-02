Ak európske členské krajiny Severoatlantickej aliancie zvýšia vojenské výdavky v súlade s požiadavkami amerického prezidenta Donalda Trumpa, bude to mať pravdepodobne negatívne dopady na hodnotenie ich úverovej spoľahlivosti. Uviedla to v piatok (14. 2.) ratingová agentúra S&P Global. Európski členovia NATO od ruskej anexie ukrajinského polostrova Krym v roku 2014 výdavky na obranu takmer zdvojnásobili. V priemere však stále neplní požiadavku aliancie, podľa ktorej majú výdavky predstavovať dve percentá hrubého domáceho produktu, napísala agentúra Reuters.

Spojené štáty teraz financujú takmer dve tretiny vojenských výdavkov NATO. Trump preto od partnerov v NATO požaduje, aby výdavky na obranu zvýšili na päť percent HDP. Podľa S&P Global by v takom prípade celkové ročné výdavky členských štátov Európskej únie vzrástli až o 875 miliárd dolárov.

Ratingová agentúra varovala, že jednotlivé krajiny by takéto zvýšenie nedokázali financovať bez toho, aby prikročili k obmedzeniu iných výdavkov, alebo ohrozili svoju dôveryhodnosť. Napríklad v Nemecku by podľa S&P tento rok v prípade splnenia Trumpovej požiadavky dosiahol rozpočtový deficit 4,6 percenta HDP, zatiaľ čo teraz ho agentúra odhaduje na 1,7 percenta. Vo Francúzsku by sa potom deficit vyšplhal na 8,9 percenta HDP namiesto teraz predpokladaných šiestich percent.

Analytik S&P Riccardo Bellesia uviedol, že takmer všetky európske krajiny by kvôli splneniu Trumpovej požiadavky museli zmeniť výdavkové priority v čase, keď sa stretávajú so slabým hospodárskym rastom a stúpajúcimi nákladmi na sociálnu starostlivosť súvisiacimi so starnutím populácie. „Obmedzovanie sociálnych výdavkov kvôli vyšším výdavkom na obranu by pravdepodobne malo značné politické dôsledky," dodal analytik.

Úverový rating je dôležitým usmernením pre investorov, pretože im ukazuje, aká je pravdepodobnosť riadneho splácania pôžičiek. Má významný vplyv na ochotu veriteľov príslušnému subjektu požičiavať a tiež na podmienky pôžičky, napríklad na úrokovú sadzbu.