Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA) by mala byť veľmi opatrná, keď odrádza od investícií do ropného sektora. Vo štvrtok to povedal generálny tajomník Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) Haísám Ghais. Ropný priemysel je životne dôležitý pre globálnu ekonomiku a jej rast, podobné komentáre podľa neho môžu v budúcnosti rozkolísať trh s ropou.

Možné rozkolísanie trhu

OPEC a jeho spojenci vrátane Ruska združení v skupine OPEC+ sú niekedy obviňovaní z vysokej inflácie, ku ktorej podľa kritikov prispievajú tým, že obmedzujú ťažbu. Ghais ale vo štvrtok uviedol, že podobné náznaky sú „chybné a technicky nesprávne“ a že opakované výzvy IEA na zastavenie investícií do ropy by mohli v budúcnosti rozkolísať trh.

„Ak niečo povedie k budúcej volatilite, sú to opakované výzvy IEA na zastavenie investícií do ropy s vedomím, že všetky vyhliadky založené na dátach počítajú s potrebou väčšieho množstva tejto vzácnej komodity, ktorá podporuje globálny ekonomický rast a prosperitu v nadchádzajúcich desaťročiach, najmä v rozvojovom svete,“ uviedol Ghais.

Ceny ropy na trhu

Generálny riaditeľ IEA Fatih Birol predtým kritizoval rozhodnutie skupiny OPEC+ zo začiatku tohto mesiaca o znížení produkcie o 1,66 milióna barelov denne od mája do konca roka. Ceny ropy po tomto oznámení vzrástli nad 80 dolárov za barel, minulý mesiac ale klesli ku hranici 70 dolárov za barel. Severomorská ropa Brent sa vo štvrtok popoludní obchodovala zhruba za 78 dolárov za barel, americká ľahká ropa West Texas Intermediate potom za viac ako 74,6 dolárov.

Birol v stredu agentúre Bloomberg povedal, že OPEC by si mal dať pozor na zvyšovanie cien ropy, pretože by sa to premietlo do slabšej globálnej ekonomiky.

OPEC+ a IEA v posledných mesiacoch viedli dialóg o výhľade globálnej ponuky a dopytu po rope. OPEC+ sa vlani rozhodol, že pri hodnotení trhu s ropou prestane používať údaje od IEA.