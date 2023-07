Opatrenia pre štátnu Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP), o ktorých rozhodlo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, poistenci v praxi nepocítia. Deklaroval to generálny riaditeľ VšZP Richard Strapko. Minister zdravotníctva Michal Palkovič dodal, že ich cieľom nebolo obmedziť zdravotnú starostlivosť. Uviedli to po utorkovom stretnutí v Národnej rade SR.

Mitigačné opatrenia majú štátnej poisťovni ušetriť 51,7 milióna eur. Týkajú sa najmä nerovnomerného odmeňovania v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti či prevádzkových nákladov poisťovne. „Všetky opatrenia, ktoré ministerstvo ukladá vedeniu VšZP, nemajú za cieľ obmedzovať zdravotnú starostlivosť, ale naopak, zabezpečiť ju tak, ako je dané cez vyhlášku," ozrejmil Palkovič.

Ide podľa neho o spoločný projekt poisťovne, rezortu, dozornej rady VšZP, ako aj Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). „Predseda dozornej rady predložil viacero alternatív, nejakú zlatú strednú si vybral akcionár," priblížila predsedníčka úradu Renáta Bláhová s tým, že rozhodnutiu rozumie. Strapko považuje návrh opatrení za realizovateľný. „Väčšina z tých opatrení je už rozbehnutá, aby sa stihla realizovať v potrebných termínoch," vyhlásil.

Návrh konkrétnych krokov plnenia opatrení má VšZP pripraviť do piatka. „Uvidíme, ako zodpovedne k tomu pristúpia a následne vyhodnotíme kroky vo vzťahu k manažmentu. Ak by sme nevideli z tejto strany kompetentne pružné a rýchle jednanie, tak by sme to brali ako zlyhanie manažmentu," uviedol Palkovič. Strapko podľa svojich slov odchod z funkcie nezvažuje.

Aj napriek navrhnutým opatreniam však bude podľa rezortu potrebné do konca roka dofinancovať VšZP o minimálne 163 miliónov eur, potrebných pre zachovanie minimálnej hodnoty jej vlastného imania. Palkovič predpokladá, že dofinancovanie sa bude týkať celého sektora. „Máme zodpovednosť, aj keď mandát pravdepodobne máme len do predčasných volieb. S ministrom financií aj predsedom vlády dnes bude stretnutie. Budeme hľadať riešenie, pretože sektor musí byť dofinancovaný," priblížil v utorok. Hovoriť o konkrétnej sume či forme však nateraz považuje za predčasné.

Strata VšZP predstavovala ku koncu marca 50,2 milióna eur, vlani skončila v strate 153,8 milióna eur. Palkovič preto v máji požiadal jej dozornú radu, aby predložila návrh opatrení na zvrátenie rastu dlhu. Očakával, že opatrenia budú spĺňať parametre, ktoré v minulosti musel spĺňať ozdravný krízový plán. Minulý týždeň avizoval, že rezort, ako jediný akcionár VšZP, už rozhodnutie v súvislosti ďalšími krokmi poisťovne urobil.