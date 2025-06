Stretnutia, aké boli v Bratislave, sú mimoriadne dôležité najmä v tejto veľmi turbulentnej etape, kde je potrebné, aby verejný a súkromný sektor komunikovali čo najčastejšie, aby sme spoločne vedeli nachádzať riešenia na výzvy, ktoré pred nami stoja, povedal eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič počas konferencie Visegrad 4 Business.

V súvislosti s otázkou amerických ciel vyhlásil, že momentálne prebiehajú konkrétne rokovania. „Minulý týždeň sa naše tímy zamerali na spoločné vyhodnotenie viac ako tisíc colných položiek. To znamená, aké tarify máme uplatnené jeden voči druhému, ako si vieme navzájom pomôcť a akým spôsobom by mohli podpisovať na pozitívnej obchodnej bilancii, ktorú Európska únia so Spojenými štátmi má v oblasti tovarov. V stredu sme tento pokrok s americkým predstaviteľom pre obchod, veľvyslancom výroby, vyhodnotili ako pozitívny,“ vysvetlil.

Šefčovič podčiarkol, že hoci Spojené štáty predstavujú až trinásť percent svetového obchodu, je tu ďalších 87 percent, na ktoré sa EÚ tiež zameriava. Dodal, že momentálne vedie rokovania aj s krajinami, ako India, Indonézia, Filipíny, Thajsko, Malajzia či Spojené arabské emiráty.

Podľa neho sú veľmi dôležitou témou aj vzťahy EÚ s Čínou. „Veľmi otvorene sme pomenovali aj otázky, ktoré nás trápia, to znamená za akých podmienok európske firmy pôsobia v Číne,“ povedal. Zároveň dodal, že diskutujú aj o dodávkach vzácnych zemín a magnetov, ktoré v EÚ chýbajú.

Konferenciu Visegrad 4 Business, na ktorej sa zúčastňuje viac ako 500 účastníkov zo Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska, organizujú spoločne od roku 2022 štyri podnikateľské organizácie z regiónu V4, a to Rada slovenských exportérov, česká Asociácia exportérov, klub maďarských podnikateľov MAPI Klub a poľské Ekonomické fórum.

Konferencia V4 je medzinárodné odborné fórum, kde účastníci diskutujú o aktuálnych témach v podnikaní a priemysle, ktoré reflektujú geopolitické dianie a akcentujú regionálnu i európsku spoluprácu. Konferencia sa každoročne strieda medzi štátmi V4, pričom po troch rokoch sa opäť koná v Bratislave. Kľúčovými témami tohtoročného fóra sú obchodné vzťahy medzi V4 a USA, automobilový sektor, konkurencieschopnosť EÚ a obchodný potenciál V4.