Zlepšenie poskytovania spotrebiteľských úverov, vyššia ochrana spotrebiteľov, či podpora fungujúceho vnútorného trhu so spotrebiteľskými úvermi. Aj to sú ciele návrhu nového zákona o spotrebiteľských a iných úveroch či pôžičkách pre spotrebiteľov, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo financií SR.

Hlavnou úlohou je prebratie požiadaviek európskej smernice z roku 2023 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere, ktorá nahrádza smernicu z roku 2008. Predchádzajúca smernica bola podľa MF účinná čiastočne, čo vyplývalo z jej nedostatkov, ako aj externých faktorov, napríklad narastajúcej digitalizácie.

Novým zákonom sa majú upraviť aj práva, povinnosti a podmienky súvisiace s poskytovaním spotrebiteľského úveru, náležitosti zmluvy o pôžičke, či spôsob výpočtu nákladov s ňou spojených.

V návrhu ide najmä o zlepšenie poskytovania spotrebiteľských úverov v dôsledku digitalizácie a vzniku pandémie COVIDu-19, uľahčenie vzniku fungujúceho vnútorného trhu so spotrebiteľskými úvermi, poskytnutie ochrany spotrebiteľa v záujme zaistenia dôvery spotrebiteľov a podporenie konkurencieschopnosti na vnútornom trhu a pri cezhraničnom poskytovaní spotrebiteľských pôžičiek.

Klienti v súčasnosti požadujú bezproblémovejší a rýchlejší postup získavania úverov, o ktoré často žiadajú online. Digitalizácia ovplyvňuje aj poskytovanie nových produktov ako krátkodobé úvery s vysokými nákladmi a zavádza digitálne poskytovanie informácií či posudzovania úverovej bonity spotrebiteľov pomocou automatizovaných systémov rozhodovania.

Spresnenie terminológie má zjednodušiť viaceré procesy, čo by zaistilo vyššiu úroveň ochrany spotrebiteľa a podporilo rozvoj vnútorného trhu EÚ s úvermi.