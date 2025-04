Ukrajina minulý týždeň ohlásila prelomový úspech v prebiehajúcej dronovej vojne s Ruskom. Nový dron s doletom až tritisíc kilometrov úspešne prešiel testovaním, oznámil prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Som vďačný vývojárom a výrobcom. Vyvíjame líniu diaľkových zbraní, ktoré zabezpečia bezpečnosť nášho štátu,“ povedal V. Zelenskyj.

Žiadne ďalšie detaily o type dronu, jeho názve, veľkosti bojovej hlavice či plánovanom začiatku masovej výroby neprezradil. To však neznižuje význam tejto technologickej novinky, ktorá môže výrazne zmeniť dynamiku rusko-ukrajinského konfliktu.

Smrtonosný dosah dronu

Podľa Federica Borsariho z Centra pre analýzu európskej politiky (CEPA) je pravdepodobné, že nový ukrajinský dron má pevnú krídlovú konštrukciu a prúdový motor, čo ho robí podobným lacnej riadenej strele.

„Pripomína veľmi lacnú riadenú strelu,“ poznamenal F. Borsari. Ak má pravdu, dron by mohol byť vylepšenou verziou ukrajinského raketového dronu Palianytsia, ktorý bol predstavený minulý rok s doletom 500 až 700 kilometrov. Nový dolet tritisíc kilometrov otvára priestor na útoky „hlboko“ v ruskom území. „To by pre Rusko znamenalo veľa problémov,“ zdôraznil vojenský analytik.

Ciele v hĺbke Ruska

Ukrajinské drony už nie sú iba symbolom technologického pokroku, ale reálnou nočnou morou pre ruské vojenské velenie. Podľa dostupných správ (Kyiv Independent, Reuters, 2025) sa ukrajinským dronom podarilo zasiahnuť vojenské základne v Engelsi, Kursku či rafinérie v Tuapse. Symbolickým úderom bol útok na vojenskú leteckú základňu Olenya v Murmanskej oblasti, vzdialenú 1 800 kilometrov od hraníc. Medzi potenciálnymi cieľmi sú aj ropné rafinérie v Strezhevsku a Nizhnevartovsku, vzdialené približne 2600 kilometrov od Ukrajiny. Možným cieľom by mohol byť aj strojárenský závod JSC Serov v Sverdlovskej oblasti, ktorý vyrába komponenty pre delostrelectvo a ropný priemysel.

Porovnanie dronov

Porovnávať ukrajinské drony s americkými modelmi ako MQ-9 Reaper či Predator je mierne nespravodlivé. Americké drony sú sofistikované stroje s pokročilou senzorikou a vysokou presnosťou. Ukrajinské drony, naopak, spoliehajú na jednoduchosť a nízku cenu, čo ich robí efektívnymi pri záškodníckych operáciách. Podľa RAND Corporation však práve tento prístup mení pravidlá hry, keďže leví podiel na efektivite majú náklady a dostupnosť.

„Kľúčová otázka je, akú veľkú bojovú hlavicu dron nesie, pretože to určí rozsah škôd,“ upozorňuje odborník na obranu z Univerzity v Osle Fabian Hoffmann. Väčšia bojová hlavica znamená kratší dolet, takže Ukrajina zrejme musela pristúpiť na kompromisy. Aj 20-kilogramová nálož by však dokázala účinne zasiahnuť nechránené ciele, ako sú rafinérie ropy, kde sú kritické časti vystavené priamemu útoku.

„Ropná a plynová infraštruktúra je veľmi zraniteľná aj voči malým hlaviciam,“ dodáva F. Hoffmann. „Optimálne by dron niesol hlavicu aspoň sto kilogramov, no to by mohlo byť príliš ambiciózne.“

Nové formy vojny

Vojenskí stratégovia (RAND Corporation, 2025) sa zhodujú, že dronová vojna sa stáva dominantnou silou moderného boja. Nízke náklady, dostupnosť a schopnosť zasiahnuť kritické ciele nepriateľa s minimálnym rizikom pre operátora menia celé vojenské paradigmy. Tradičné obranné stratégie sa stávajú neúčinnými.

Ukrajina má v dronovej vojne jednu veľkú výhodu — slabiny ruskej protivzdušnej obrany. „Rusko má jednu z najkomplexnejších protivzdušných sietí na svete, no aj tak čelí problémom pri zachytávaní ukrajinských dronov,“ uvádza Mattias Eken z RAND Europe.

Obrovské rozlohy ruského územia a rozptýlené vojenské a energetické ciele spôsobujú, že pokrytie vzdušného priestoru je nedostatočné. Ukrajina už viackrát zasiahla ruské ciele, ako sú letecké základne Engels a rafinérie v Tuapse. To naznačuje, že ruská protivzdušná obrana je pod tlakom a Ukrajina môže využiť tieto slabiny.

„Rusko bude musieť prioritizovať ochranu kritických objektov a niektoré miesta môžu zostať nechránené,“ dodáva M. Eken. Ukrajinský dron s dlhým doletom je zbraňou, ktorá môže zásadne zmeniť priebeh vojny.