Počet prípadov moderného otroctva hlásených v rámci poskytovania opatrovateľskej starostlivosti v Spojenom kráľovstve sa za posledný rok viac ako zdvojnásobil. V období od januára do marca malo byť takto zneužitých 109 osôb, čo je dvakrát viac ako v rovnakom období v roku 2022.



Rozhlasová stanica BBC 4 získala údaje z vládou schválenej linky pomoci, ktorú prevádzkuje charitatívna organizácia Unseen. Úrad Gangmasters and Labor Abuse Authority (GLAA), ktorého úlohou je chrániť pracovníkov pred vykorisťovaním v celom Spojenom kráľovstve, potvrdil, že ministerstvo starostlivosti práve vyšetruje 17 prípadov zneužívania pracovnej sily.



Nárast počtu prípadov potenciálneho zneužívania sa vysvetľuje tým, že vláda po Brexite uľahčila v Spojenom kráľovstve prístup k práci zahraničným pracovníkom sociálnej starostlivosti. Potrebovala tak zaplniť tisíce voľných pracovných miest.



V priebehu roka vydala 102-tisíc víz pre kvalifikovaných pracovníkov, zdravotné a opatrovateľské víza pre zahraničných pracovníkov. To je o 171 percent viac ako v predchádzajúcom roku. Vo vyhlásení uviedla, že od roku 2016 sa na kontrolu moderného otroctva vynaložilo viac ako 17,8 milióna libier (20,66 milióna eur).

Jede príbeh hovorí za všetko

Svoj príbeh porozprávala žena, ktorá prišla do Spojeného kráľovstva na pracovné vízum. Ako opatrovateľka bola nútená pracovať nespočet hodín. Stále sa bojí svojich bývalých zamestnávateľov, preto, aby neodhalila svoju identitu, vystupuje pod menom Terri. Najala ju agentúra v domovskej africkej krajine, ktorá jej zariadila pracovné víza a dopravu.



Absolvovala osobný pohovor, urobila test z angličtiny a musela preukázať svoje pracovné skúsenosti. Prostredníctvom opatrovateľskej spoločnosti jej prisľúbili prácu asistentky v Spojenom kráľovstve. Povedali jej, že zarobí až 29-tisíc libier (33 660 eur) ročne.



Pre Terri bola táto práca ideálnou príležitosťou opustiť domovskú krajinu spolu so svojimi tromi deťmi a matkou. „Bol to jeden z najlepších dní v mojom živote,“ spomína na čas, keď sa rozhodla vycestovať. Realita však už bola iná. Terri musela pracovať 20 hodín denne, neraz aj sedem dní v týždni. Auto, ktoré mala sľúbené na cesty za klientmi, nedostala, a tak musela na stretnutia chodiť pešo.



Keď Terri o dva mesiace neskôr dostala od spoločnosti mzdu, vyšlo to na menej ako dve libry (2,32 eura) na hodinu, čo je nezákonné. Opatrovateľ (vo veku 23 a viac rokov) má nárok na životné minimum vo výške 10,42 libier (12,10 eura). Terri však nebola kvôli nízkemu zárobku schopná naďalej platiť nájom, boli nútení opustiť svoje ubytovanie.

Skončili na ulici

Terri bola na nočnej zmene, zatiaľ čo jej matka a deti strávili noc na ulici. Všimol si to pochôdzkar a mladú ženu nahlásil sociálnej službe. Tá jej pomohla dostať sa do Národného referenčného mechanizmu, vládneho systému zriadeného na identifikáciu a podporu obetí moderného otroctva.



Opatrovateľskú spoločnosť, pre ktorú Terri pracovala, v súčasnosti vyšetruje oddelenie vládou dotovanej GLAA. Považuje to za „najvyššiu prioritu“. Moderné otroctvo údajne v Británii preniklo do viacerých odvetví vrátane stavebníctva a umývania áut.



Trestné stíhanie takýchto prípadov je však náročné. V minulom roku zaznamenali policajné zložky Anglicka a Walesu takmer desaťtisíc hlásení. Polovica z nich však bola uzavretá, pretože páchateľov nebolo možné vystopovať, a len v menej ako dvoch percentách došlo k obvineniu.



„Obete moderného otroctva sú mimoriadne zraniteľné,“ hovorí bývalá nezávislá komisárka pre boj proti otroctvu Sara Thorntonová s tým, že sú vydesení z ľudí, ktorí s nimi obchodovali, alebo ich zotročili. „Zväčša im hovoria, že nemá zmysel ísť na políciu, miestny úrad alebo sa obracať na charitu, pretože sa tam podpory aj tak nedočkajú,“ dodala S. Thorntonová.