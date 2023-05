Generálny riaditeľ Tesly Elon Musk oznámil, že sa vzdá svojej funkcie generálneho riaditeľa Twitteru. Podľa popredného analytika Dana Ivesa si tým akcie automobilky výrazne polepšia. Investori Tesly tak majú dôvod na radosť, keďže Muskova pracovná vyťaženosť im už dlho nie je po vôli, píše magazín Forbes.

Skupina sedemnástich investorov Tesly v apríli obvinila Muska zo zlého riadenia. Podľa nich ho rozptyľujú záväzky voči jeho ďalším dvom firmám. Miliardár vo štvrtok oznámil, že od konca júna bude mať Twitter novú výkonnú riaditeľku.

O koho pôjde neprezradil, no podľa jeho nedávnej aktivity na sociálnych sieťach by mohlo ísť o Lindu Yaccarinovú z NBC Universal. Miliardár bude vo firme aj naďalej pôsobiť ako produktový riaditeľ a člen predstavenstva.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.