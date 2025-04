Japonský výrobca automobilov Nissan Motor zvažuje presun časti domácej výroby určenej pre americký trh do Spojených štátov po tom, ako americký prezident Donald Trump uvalil 25-percentné clá na dovoz automobilov do USA. Automobilka Jaguar Land Rover, ktorú vlastní indická spoločnosť Tata Motors, na mesiac pozastaví dodávky svojich automobilov vyrobených v Británii do Spojených štátov, zatiaľ čo zváži, ako zmierniť náklady na americké clá. Píše o tom agentúra Reuters.

SUV Rogue, kľúčový model japonskej automobilky Nissan Motor na americkom trhu, sa teraz vyrába v meste Fukuoka v Japonsku a v Spojených štátoch.

Nissan vo štvrtok (3. 4.) oznámil, že po predchádzajúcich Trumpových oznámeniach o clách nebude prijímať nové objednávky z USA na dve SUV Infiniti vyrábané v Mexiku, čo znamená drastické obmedzenie prevádzky v tomto spoločnom podniku.

Japonská automobilka teraz plánuje zachovať dve zmeny výroby modelu Rogue vo svojom závode v meste Smyrna v americkom štáte Tennessee po tom, ako v januári uviedla, že v apríli jednu zo zmien zruší.

Nissan v USA vlani predal približne 920 000 vozidiel, z čoho asi 16 percent tvoril vývoz z Japonska. Zvažovaný presun výroby by tak mohol zasiahnuť do podnikania miestnych dodávateľov.

Ak sa Jaguar Land Rover rozhodne pozastaviť dodávky áut vyrobených v Británii do USA, umocnia to obavy z dopadu ciel na britský automobilový priemysel, ktorý priamo zamestnáva 200 000 osôb, píše Reuters.

Spojené štáty sú s takmer 20-percentným podielom druhým najväčším dovozcom automobilov britskej výroby po Európskej únii, ukazujú údaje Britského zväzu výrobcov a predajcov áut SMMT.

Americké 25-percentné clo na dovážané osobné a ľahké úžitkové autá vstúpilo do platnosti tretieho apríla. Deň predtým Trump oznámil clá na ďalší tovar z krajín celého sveta, čím narušil svetový obchod.