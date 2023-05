Mesto New York sa rozhodlo chrániť hmotnosť človeka rovnako ako rasu a pohlavie. Schválilo zákon zakazujúci diskrimináciu na základe váhy, čím sa zviezlo na vlne podobných nálad inde v USA. Stanica BBC informuje, že viac ako 40 percent dospelých Američanov je obéznych. Štúdie ukazujú, že stigma nadmernej hmotnosti je všadeprítomná.



Predpojatosť môže vyústiť aj do takých obmedzení, ako sú nižšie mzdy, a to najmä pre ženy. Poslanec mestskej rady Shaun Abreu povedal, že diskriminácia na základe hmotnosti je „tichým bremenom, ktoré ľudia museli niesť“. Niektorí dotknutí napríklad mali komplikácie pri sedení v reštauráciách a divadlách, iní narážali na váhové limity v rámci mestského programu zdieľania bicyklov.

S. Abreu si tento problém začal viac uvedomovať, keď počas lockdownu pribral viac ako 18 kilogramov a na vlastnej koži okúsil, že sa k nemu ľudia začali správať inak. „To všetko bez možnosti postihu a spoločnosť tvrdí, že je to úplne v poriadku,“ povedal. Očakáva sa, že toto opatrenie podpíše starosta New Yorku koncom tohto mesiaca. Úsilie získalo širokú podporu, prešlo 44 hlasmi k piatim, napriek skepticizmu v niektorých štvrtiach.

Republikán, ktorý v newyorskej mestskej rade predstavuje menšinu, Joseph Borelli pre The New York Times povedal, že sa obáva, že zákon umožní obyvateľom New Yorku „žalovať kohokoľvek a za všetko“. „Mám nadváhu, ale nie som obeťou. Nikto by sa so mnou nemal cítiť zle, okrem mojich trápnych gombíkov na košeli,“ povedal.



Michigan zakázal diskrimináciu na pracovisku na základe hmotnosti v roku 1976, podobne postupovalo aj niekoľko ďalších miest vrátane San Francisca a Washingtonu. Zákony na štátnej úrovni boli doteraz zavedené v New Yorku, Massachusetts, Vermonte a New Jersey.



Riaditeľka právneho oddelenia Národnej asociácie pre pokrok v akceptácii tukov Tegan Lechelerová, ktorá spolupracovala na návrhu zákona v New Yorku, povedala, že dúfa, že toto opatrenie „podnieti väčšiu diskusiu o tom, čo je za hranicami zdravia“. „Nie je to zdravotný problém. Je to otázka občianskych práv.“

Člen rady S. Abreu dúfa, že krok najväčšieho mesta Spojených štátov povzbudí ďalšie mestá a štáty, aby ho nasledovali. „Chceme, aby bol tento návrh zákona odkazom pre všetkých, bez ohľadu na to, či máte nad- alebo podpriemernú váhu,“ povedal. „Preto sme to presadili,“ povedal.