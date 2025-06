Neutralita Slovenska by bola pravdepodobne niekoľkonásobne drahšia ako členstvo v Severoatlantickej aliancii, uviedol prezident Peter Pellegrini v reakcii na slová premiéra Roberta Fica, podľa ktorého by neutralita Slovensku svedčala.

„Ak chcete byť neutrálna krajina, neznamená to, že vám nikto nemôže ublížiť. Neutralita znamená, že nie ste súčasťou medzinárodných inštitúcií, ale všetko si musíte garantovať sami. A potom by to nebolo o 3,5 percentách na zbrojenie, ale možno siedmich, ôsmich, desiatich percentách, čo by sme vôbec nezvládli,“ podotkol prezident.

Za rozhodujúce považuje, že podpora členstva SR v Severoatlantickej aliancii je súčasťou programového vyhlásenia vlády. Pellegrini označil Ficov výrok za „zbytočnú a riskantnú provokatívnu myšlienku“, ktorou sa zahlcuje verejný priestor.