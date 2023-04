Nespotrebované lieky treba odniesť do lekárne. Nemajú sa vyhadzovať ani splachovať. Nesprávnou likvidáciou môžu preniknúť do pôdy i podzemných vôd a zaťažiť tak životné prostredie či ohroziť verejné zdravie. Upozornil na to Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) na sociálnej sieti.

„Nespotrebované lieky a lieky po dátume spotreby je potrebné odniesť do ktorejkoľvek lekárne. Lieky majú byť iba vo vnútornom obale – blistri, sklenenej či plastovej nádobe, hliníkovej tube a podobne. Vonkajší obal a písomná informácia pre používateľa patria do komunálneho odpadu a môžu sa recyklovať. Lieky sa z lekární následne zbierajú a spaľujú,“ priblížil.

ŠÚKL informoval, že množstvo liekového odpadu každoročne stúpa. „Kým v roku 2021 sa zlikvidovalo približne 200 ton, v roku 2022 to bolo už 241 ton,“ podotkol. Upozornil, že nespotrebované lieky spôsobujú finančnú záťaž pre verejné zdroje aj jednotlivcov. Odporučil ich preto nakupovať s ohľadom na spotrebu.