Dostávať od vlády peniaze zadarmo znie tak trochu ako utópia. Pre pár šťastlivcov zo Spojeného kráľovstva sa to však čoskoro – aspoň na chvíľu – môže stať realitou. Think-tank Autonomy v krajine plánuje otestovať takzvaný univerzálny základný príjem, informuje portál CNBC.

Až 30 Britov bude mesačne počas dvoch rokov dostávať 1 600 libier. Think-tank tieto platby dokopy vyjdú na 1,15 milióna libier. Vedci budú skúmať vplyv tohto príjmu na život účastníkov projektu. Získané údaje porovnajú s výsledkami skupiny, ktorá peniaze nedostane. Autonomy bude informácie zbierať prostredníctvom individuálnych rozhovorov či dotazníkov.

Projekt sa zameria na dve oblasti – londýnsku štvrť East Finchley, kde sú náklady na život vysoké, a mesto Jarrow na severovýchode krajiny. Think-tank účastníkov experimentu vyberie náhodne spomedzi ich obyvateľov, no uistí sa, aby bola vzorka reprezentatívna.

Pozor na ekonomické šoky

Existuje viacero druhov univerzálneho základného príjmu. Väčšina návrhov spočíva v tom, že by občania dostávali rovnakú sumu peňazí nehľadiac na majetkové pomery či zamestnanie. Tento koncept by podľa mnohých odborníkov mohol viesť k zníženiu tlaku na systémy sociálneho zabezpečenia a prispieť k zmierneniu chudoby. Tá sa vinou pandémie a nárastu životných nákladov prehĺbila.

Riaditeľ výskumu Will Stronge z Autonomy s týmito tvrdeniami súhlasí. Stav súčasného sveta by podľa neho mohol byť kľúčovým argumentom v prospech prijatia univerzálneho príjmu. „Nasledujúce desaťročia budú zrejme plné ekonomických šokov spôsobených zmenou klímy a novými formami automatizácie,“ dodal riaditeľ.

Univerzálny príjem by navyše mohol zmeniť to, ako ľudia vnímajú prácu. Až 19 percent Američanov v roku 2022 uviedlo, že by tieto peniaze zmiernili ich pocity frustrácie zo zamestnania.

Tejto myšlienke sú naklonení aj šéf Tesly Elon Musk či britský miliardár Richard Branson. Obaja si myslia, že rozmach umelej inteligencie a jej vplyv na trh práce budú kľúčovými dôvodmi, prečo bude univerzálny príjem potrebný.

Strata motivácie

Podľa kritikov by bol univerzálny príjem príliš nákladný a z tohto dôvodu dlhodobo neudržateľný. Myslia si, že vlády by tieto peniaze mohli v rámci iných podporných opatrení minúť oveľa efektívnejšie a cielenejšie.

Niektorí kritici sa obávajú toho, že univerzálny príjem spôsobí zánik iných druhov podporných programov. Starosti im robí aj možný pokles produktivity. Veria totiž, že ľudia by prišli o motiváciu pracovať, keby peniaze dostávali len tak zadarmo.