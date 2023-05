Nemocnica Bory od začiatku mája spustila operačné programy, do prevádzky uviedla prvú lôžkovú časť a rozšírila činnosť oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny. Aktuálny rozsah zdravotnej starostlivosti však môže nemocnica poskytovať z verejného zdravotného poistenia iba pacientom zo súkromných poisťovní. Zmluva so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou naďalej pokrýva iba ambulantné a rádiodiagnostické výkony. V tlačovej správe to uviedol hovorca siete Svet zdravia Tomáš Kráľ.

Počas uplynulých dvoch dní má nemocnica Bory za sebou úspešné onkogynekologické, ortopedické a neurochirurgické operácie. V stredu sa uskutočnila prvá chirurgická operácia onkochirurgického pacienta s využitím unikátnej robotickej technológie Da Vinci Xi. Nemocnica do konca apríla vyšetrila už viac ako 2 400 pacientov.

„Mrzí ma, že po vyše mesiaci od oficiálneho otvorenia musíme pri plánovaní operačných zákrokov a hospitalizáciách začať robiť rozdiely medzi poistencami jednotlivých zdravotných poisťovní,“ uviedol generálny riaditeľ Nemocnice Bory Ľuboš Lopatka. Upozorňuje na to, že viac ako polovicu z doteraz ošetrených pacientov tvorili poistenci VŠZP. „Považujem to za nespravodlivé a verím, že sa tento stav podarí čo najskôr napraviť,“ zdôraznil.