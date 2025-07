Nemecký vývoz sa v máji znížil viac, ako sa čakalo, keď v porovnaní s aprílom klesol o 1,4 percenta, vyplýva z údajov štatistického úradu Destatis.

V máji sa o 3,8 percenta znížil aj import a prebytok bilancie zahraničného obchodu stúpol na 18,4 miliardy eur.

Export z Nemecka do krajín Európskej únie medzimesačne klesol o 2,2 percenta, import o 3,6 percenta.

Vývoz do štátov mimo EÚ sa v máji znížil o 0,3 percenta, dovoz o 4,1 percenta.

Väčšina nemeckého exportu smerovala opäť do Spojených štátov, hoci sa v máji znížil o 7,7 percenta na 12,1 miliardy eur, teda najnižšiu úroveň od marca 2022. Klesol takisto vývoz do Číny, v medzimesačnom porovnaní o 2,9 percenta na 6,8 miliardy eur. Ázijská krajina bola najväčším dovozcom do Nemecka.