Nemecký minister financií Christian Lindner nevidí žiadny priestor na to, aby Berlín poskytol ďalšie príspevky do rozpočtu Európskej únie. Povedal to v rozhovore, ktorý zverejnil časopis Spiegel.

Lindner poukázal na fakt, že rozpočtová situácia v Nemecku je napätá.

„Vzhľadom na nevyhnutné škrty v našom národnom rozpočte nie sme v súčasnosti schopní poskytnúť žiadne ďalšie príspevky do rozpočtu Európskej únie,“ povedal pred stretnutím ministrov financií eurozóny v Luxemburgu.

Akékoľvek ďalšie finančné požiadavky by sa mali pokryť prerozdelením alebo využitím existujúcich prostriedkov v rozpočte EÚ na nepredvídané udalosti, dodal.