Nemecký minister zdravotníctva Karl Lauterbach chce výrazne urýchliť digitalizáciu zdravotných kariet pacientov a čo najrýchlejšie zaviesť elektronické recepty ako štandard. Na štvrtkovej tlačovej konferencii povedal, že do konca budúceho roka budú elektronické zdravotné karty zriadené všetkým ľuďom so zákonným poistením, ak to neodmietnu.

„Nemecké zdravotníctvo zaostáva v digitalizácii o desaťročie,“ povedal Lauterbach, ktorý vo štvrtok ohlásil nový štart digitalizácie v zdravotnej starostlivosti. „Moderná medicína je založená na digitalizácii a dátach. Využitie týchto výhod zlepšuje liečbu,“ povedal.

Elektronické vedenie zdravotných kariet nevyužíva ani jedno percento poistencov v Nemecku, čo chce Lauterbach zmeniť. Pripravuje preto návrh zákona, podľa ktorého by elektronické kartotéky s informáciami o zdravotných nálezoch, vyšetreniach a liekoch boli zriadené všetkým so zákonným zdravotným poistením. Poistenci však budú mať možnosť to odmietnuť.

Napredovať chce Lauterbach aj v otázke elektronických receptov, ktorých zavádzanie stagnuje. Od januára 2024 má byť elektronická verzia receptu záväzným štandardom. Jeho využívanie bude podľa ministra jednoduché a bude ho možné uplatniť v spojení s elektronickou zdravotnou kartou či aplikáciou elektronickej karty.