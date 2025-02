Budúca nemecká vláda bude musieť podľa plánov NATO výrazne zvýšiť výdavky na obranu – aspoň na 3,6 percenta HDP. Plány, ktoré ešte musia schváliť ministri obrany aliancie, určia požiadavky na počet vojakov i zbraňové systémy a budú platiť do roku 2044.

Podľa údajov z minulého roka dáva Nemecko na obranu 2,12 percenta HDP, čo predstavuje približne 90,6 miliárd eur. Zatiaľ však nie je zrejmé, z akých zdrojov budú dodatočné financie zabezpečené.

V roku 2022 vytvoril Berlín špeciálny obranný fond, z ktorého financuje armádu a pomoc Ukrajine. Jeho výdavky sa započítavali do povinných dvoch percent HDP, no fond sa vyčerpá do roku 2027. Budúce financovanie obrany je preto kľúčovou témou pred februárovými spolkovými voľbami.

Nie je jasné, aký vplyv na rozhodnutie bude mať nový americký prezident Donald Trump. Nemecko by na splnenie jeho nárokov muselo zdvojnásobiť rozpočet, čo kancelár Olaf Scholz označil za nereálne. Spojené štáty pritom v súčasnosti na obranu neplatia ani Trumpom požadovaných päť percent HDP. Ich príspevok dosahuje približne 3,5 percenta.