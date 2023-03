Jeden z členov Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) ostro kritizoval nemeckú vládu za to, že na poslednú chvíľu zablokovala plán EÚ postupne z predaja vyradiť autá so spaľovacím motorom, informuje portál Politico.

Stephan Weil je ministerským predsedom vlády nemeckej spolkovej krajiny Dolné Sasko, ktorá je domovom automobilky Volkswagen. V stredu pre denník Welt povedal, že nemecká vláda svojím odmietavým postojom voči konečnému prijatiu legislatívy EÚ zakazujúcej predaj nových áut a dodávok vypúšťajúcich emisie CO2 po roku 2035 poškodzuje reputáciu krajiny.

„S istotou možno povedať, že tento náhly manéver poškodil reputáciu Nemecka v Bruseli,“ povedal Weil s tým, že zo vzniknutej situácie nikto nič nezíska.

Liberálna Slobodná demokratická strana (FDP), ktorá je súčasťou koalície nemeckého kancelára Olafa Scholza, zdržiava prijatie zákona EÚ v jeho poslednej fáze aj napriek tomu, že Berlín predtým legislatívu podporil. Členovia FDP trvajú na tom, že Európska komisia musí v rámci zákona prísť s výnimkou, ktorá by umožňovala používanie e-palív. Ich zámerom je zachrániť tradičné typy áut so spaľovacím motorom, ktorých predaj by bol vďaka výnimke možný aj po roku 2035.

Weil má pocit, že priemysel túto výnimku v súvislosti s osobnými autami vôbec nepotrebuje. E-palivá podľa neho v blízkej budúcnosti nemajú na trhu šancu uspieť, čo je dôvod, prečo začali všetky automobilky nalievať investície do elektrických áut.

Táto kritika mnohých prekvapila, keďže Weilov stranícky kolega Scholz sa v pondelok námietok FDP k zákonu EÚ zastal.