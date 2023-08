Nemecká koaličná vláda nenašla dohodu o návrhu zákona o väčších daňových úľavách pre firmy, čo je v rozpore s jej predchádzajúcimi plánmi.

Kabinet sa bude návrhom zákona zaoberať na rokovaní koncom augusta. Uviedol to pre agentúru DPA minister financií Christian Lindner.

Legislatívny balík obsahuje takmer 50 opatrení v rámci daňovej politiky v hodnote 6,5 miliardy eur ročne. Plán zablokovala ministerka pre rodinu Lisa Pausová v snahe zabezpečiť viac financií na základný príspevok na dieťa, informovali zdroje, ktoré nechceli byť menované.

„Je poľutovaniahodné, že nebolo možné dospieť dnes k rozhodnutiu napriek dohode s ministerstvom hospodárstva,“ povedal Lindner. „Každý by mal vedieť, že všetky sociálne výdavky potrebujú silný ekonomický základ. Dobré zamestnanie potrebujú aj rodiny s deťmi,“ vyhlásil minister.

„Nemecko opäť potrebuje rast,“ dodal Lindner, podľa ktorého si to však vyžaduje zlepšenie štrukturálnych podmienok, aby sa investície stali atraktívnejšími.

Najväčšia európska ekonomika sa po páde do recesie začiatkom roka snaží opäť získať dynamiku. Návrh zákona o príležitostiach na rast obsahuje balík opatrení v rámci daňovej politiky primárne zameraný na malé a stredné podniky. Počíta tiež so stimulmi vo forme daňových výhod pre spoločnosti, ktoré investujú do ochrany klímy a s vyššími stimulmi pre výskum.

Vláda premiéra Olafa Scholza pripravuje aj separátny návrh zákona o budúcnosti financovania, ktorý má firmám uľahčiť prístup na kapitálové trhy a zlepšiť ich schopnosť prilákať kvalifikovaných pracovníkov.