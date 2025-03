Nemecká vláda odmietla výzvy na bojkot amerického tovaru napriek nesúhlasu s colnou politikou súčasnej administratívy vo Washingtone. Zdôraznila, že v záujme najväčšej európskej ekonomiky je podporovať dobré obchodné vzťahy.

„Nepotrebujeme viac obchodných bariér,“ povedal hovorca vlády Steffen Hebestreit a dodal, že Berlín s takouto požiadavkou nesúhlasí.

Výzvy na bojkot amerických tovarov odmietlo aj Združenie nemeckého veľkoobchodu, zahraničného obchodu a služieb (BGA). „Nemali by sme už aj tak zložitú situáciu ešte viac komplikovať. Namiesto zaplietania sa do sporov, ciel a odvetných poplatkov by sme sa mali usilovať s Američanmi o dialóg, ako budú vyzerať budúce transatlantické obchodné vzťahy,“ povedal predseda BGA Dirk Jandura.

Po opätovnom zvolení Donalda Trumpa, ktorý svoju obchodnú politiku postavil na dovozných clách a zmenil aj postoj k otázke bezpečnosti, sa v európskych krajinách objavili výzvy na nahradenie amerických produktov domácimi výrobkami.