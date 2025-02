Spotrebiteľská nálada v Nemecku zostáva utlmená. Marcové ekonomické očakávania sa zlepšili, výhľad osobných príjmov a ochota míňať ale klesli, zatiaľ čo sklon domácností k úsporám sa zvýšil.

Index spotrebiteľskej dôvery, ktorý v najväčšej európskej ekonomike predpovedá náladu domácností o mesiac dopredu, klesol o 2,1 bodu na -24,7 bodu.

„Spotrebiteľská klíma stagnuje na nízkej úrovni od polovice minulého roka,“ poznamenal expert inštitútu NIM na spotrebiteľské správanie Rolf Bürkl. Zmenu k lepšiemu by mohlo priniesť rýchle zostavenie novej spolkovej vlády a schválenie štátneho rozpočtu. „Vznikli by rámcové podmienky, ktoré by zvýšili ochotu spotrebiteľov opäť míňať a oživili spotrebu,“ dodal Bürkl.

Bankroty podnikov, hrozba zatvárania závodov, presun výroby do zahraničia a klesajúci počet zamestnancov v nemeckom priemysle spôsobili, že ľudia sa začali obávať o svoje pracovné miesta. Spotrebitelia zároveň v čase, keď sa zhoršujú ich príjmové očakávania, odkladajú väčšie nákupy, pričom ochota k výdavkom klesla na najnižšiu úroveň od vlaňajšieho júna.