Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková uviedla, že Európska únia musí znížiť svoju závislosť od Číny. Podporuje vyšetrovanie EÚ týkajúce sa dotácií, ktoré Peking poskytuje svojmu elektropriemyslu. „Ak ste zviazaní príliš tesne, môže vás to ohroziť,“ povedala v rozhovore pre televíziu agentúry Bloomberg. Dodala, že „zníženie našej závislosti“ bolo predtým nevyhnutné v prípade Ruska, teda krajiny, ktorá napadla Ukrajinu, „ale aj teraz s ohľadom na Čínu“.

Európska komisia minulý týždeň oznámila antisubvenčné vyšetrovanie, ktoré by mohlo viesť nielen k clám na dovoz elektrických vozidiel vyrobených v Číne, ale aj k odvetným opatreniam zo strany Pekingu. Pre EÚ, ktorej automobilový sektor priamo alebo nepriamo vytvára takmer 14 miliónov pracovných miest (alebo 6,1 percenta pracovnej sily), by to bola nebezpečná eskalácia.

Napätie medzi Čínou a EÚ trvá už mesiace. Prechod na čistejšie technológie je osobitne sporným bodom, pričom priemyselnému jadru eurobloku hrozí strata podielu v prospech rýchlejších čínskych spoločností. Hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning kritizovala A. Baerbockovú za komentáre, v ktorých označila čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga za „diktátora“. Hovorkyňa označila vyjadrenia nemeckej ministerky za „absurdné a mimoriadne nezodpovedné“ s tým, že Čína urobila „vyhlásenia diplomatickou cestou“.



Čínskemu tlaku čelí najmä Nemecko; situácia by bola ešte horšia, ak by sa odveta za dotácie na elektromobily zmenila na obchodnú vojnu. Nemecké automobilky Volkswagen, Mercedes-Benz a BMW postavili v Číne desiatky tovární a všetci traja výrobcovia teraz predávajú v Číne viac vozidiel ako na ktoromkoľvek inom trhu. Nemecká ministerka povedala, že Európa by sa mala snažiť zbaviť sa rizika zo strany Číny, ale nie sa úplne oddeliť, „pretože v prepojenom svete sa nemôžete oddeliť“.



Vyšetrovanie EÚ predstavuje prvý konkrétny krok k odvráteniu konkurenčnej štátnej podpory pre zelené technológie. Prichádza po viac ako roku platnosti miliardami nabitej dotačnej schémy v Spojených štátoch. „Musíme chrániť svoje vlastné zraniteľné miesta,“ povedala ešte Annalena Baerbocková. „Mali by sme sa však vedieť brániť a nebyť naivní.“