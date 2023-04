Medzi 150 nováčikov tohtoročného rebríčka najbohatších ľudí sveta, ktorý zostavuje Forbes, sa prebojovali dvaja Česi – majiteľ zbrojárskej skupiny Czechoslovak Group Michal Strnad a šéf Alzy Aleš Zavoral. Obaja majú majetok vo výške dvoch miliárd dolárov. M. Strnadovi pomohla k účasti v rebríčku aj súčasná geopolitická situácia.

Zbrojárskemu priemyslu sa darí

M. Strnad vedie skupinu Czechoslovak Group od roku 2013, vtedy ešte po boku otca Jaroslava. Pred piatimi rokmi ju Michal prevzal aj vlastnícky.

Zbrojárskemu priemyslu sa v súčasnosti darí. Výroba Czechoslovak Group už podľa M. Strnadu dosahuje maximálnu kapacitu. Podobný trend vraj môže pokračovať aj ďalších desať rokov.

„Západné armády majú poloprázdne sklady a budú sa chcieť v zásobách dostať kvôli bezpečnosti na oveľa väčšie čísla ako pred konfliktom. Zároveň sa zmenila bezpečnostná situácia, množstvo vlád a parlamentov odsúhlasilo oveľa vyššie výdavky na obranu,“ priblížil v rozhovore pre Forbes.

Najväčší dopyt je podľa jeho slov po delostreleckej a tankovej munícii, ktorá sa nestíha vyrábať. Problém vidí v nedostatku pušného prachu.

Český miliardár ako príklad uvádza kúpu muničnej továrne v Granade, ktorá zamestnávala 35 ľudí a živorila. „Teraz je tam ľudí 300, vyrábajú muníciu pre tanky aj delá a nevedia, čo skôr. Cena tankových nábojov sa po vypuknutí vojny zdvojnásobila, dopyt je ohromný,“ priblížil M. Strnad, ktorý zároveň konštatoval, že rok 2023 bude z hľadiska zákaziek a výsledkov ešte lepší, ako ten predošlý.

Obranný priemysel nie je útočný

Podľa miliardára si veľa ľudí myslí, že ich biznis dramaticky vzrástol v dôsledku utrpenia vo svete. On si to však nemyslí. V rozhovore argumentuje tým, že firma nepredáva zbrane, ktorých cieľom je, aby s nimi niekto zabíjal a útočil, ale aby sa bránil. „Ja sa vôbec nehanbím za to, že predávame zbrane. Nepredávame zbrane, aby s nimi primárne niekto niekoho zabíjal alebo útočil, ale aby sa bránil. My sme obranný priemysel, nie útočný,“ vysvetľuje M. Strnad.

Podľa jeho slov je obranný priemysel, takým, akým je akýkoľvek iný. „Nerobíme nič zlé, máme v skupine v tomto odbore viac ako jedenásť tisíc zamestnancov, dávame mnohým ľuďom prácu,“ uzavrel český miliardár.