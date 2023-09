Americká internetová spoločnosť Meta Platforms predstavila svoje prvé produkty založené na generatívnej umelej inteligencii určené pre spotrebiteľov.

Patrí medzi ne okrem iného četovací systém, ktorý dokáže generovať textové odpovede a vytvárať realistické obrázky. Informovala o tom agentúra Reuters.

„Nebude to len o odpovedaní na otázky,“ uviedol šéf podniku Mark Zuckerberg. „Je to o zábave a o tom, aby sme vám pomohli robiť veci, prostredníctvom ktorých sa dostanete do kontaktu s ľuďmi okolo seba,“ dodal.

Meta je majiteľom sociálnych sietí Facebook a Instagram či komunikačnej služby WhatsApp.