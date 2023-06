Do roku 2028 sa skončí podpora výroby veľkej časti zo 109 bioplynových staníc (BPS) a z nich 34 spĺňa podmienky na pripojenie do plynárenskej siete. Po premene na biometánové stanice (BMS) by mohli ročne vyrobiť 60 miliónov kubických metrov biometánu, čo by nahradilo 15 percent zemného plynu v centrálnom zásobovaní teplom. Zaznelo to na stredajšom workshope organizovanom Slovenským plynárenským a naftovým zväzom (SPNZ).

„Urobili sme si rýchly sken, ktoré z bioplynových staníc by boli ľahko pripojiteľné do distribučnej siete SPP-D, vyšlo nám 34 bioplynových staníc, čo by predstavovalo produkciu 60 miliónov kubických metrov biometánu ročne,“ uviedol Július Roth zo spoločnosti SPP - distribúcia (SPP-D).

Možnosti pripojenia okrem iného obmedzuje aj dĺžka prípojky plynovodu, ktorá je podľa SPP-D optimálna do štyroch kilometrov. Zároveň by mal byť inštalovaný výkon BPS nad 0,9 megawattu a tlak plynovodu, do ktorého sa BMS pripája, by mal byť menší ako 6,3 megapascalu.

Zdĺhavý proces EIA

Biometán sa na Slovensku vyrába len na jedinom mieste, a to v Jelšave. Ďalšie transformovanie BPS na BMS brzdí podľa plynárov okrem iného zdĺhavé posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), jeho nepredvídateľnosť a zámerné blokovanie projektov.

K rýchlejšiemu rozširovaniu BMS môže, naopak, dopomôcť nedávno spustený register obnoviteľných plynov. Spustením tohto registra získalo Slovensko vlastný nástroj na obchodovanie so zelenými certifikátmi a impulz pre rozvoj domáceho trhu s biometánom. Ten sa získava napríklad z biologicky rozložiteľného odpadu, exkrementov hospodárskych zvierat, kalov odpadových vôd alebo cielene pestovaných plodín.