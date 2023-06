Päťčlenná posádka ponorky Titan je už od nedele nezvestná. Na palube sú aj britský miliardár Hamish Harding či pakistanský multimilionár Shahzda Dawood, ktorí si za 250-tisíc dolárov chceli zblízka prezrieť vrak slávneho Titanicu.

Portál Business Insider priniesol zoznam najriskantnejších expedícií, ktoré sú u multimilionárov populárne:

1. Cesta na „dno oceánu“

Vrak Titanicu sa nachádza v hĺbke 3 800 metrov. Niektorí boháči sa však túžia pozrieť ešte hlbšie. Cestovná spoločnosť EYOS Expeditions začala v roku 2020 klientom ponúkať zájazd až na dno Mariánskej priekopy. To je známe pod názvom Challenger Deep a nachádza sa v hĺbke takmer 11-tisíc metrov. Lístok stojí 750-tisíc dolárov, pričom expedíciu zatiaľ úspešne absolvovalo iba sedem ľudí.

2. Lety do vesmíru

Zakladateľ Amazonu Jeff Bezos sa v roku 2021 pozrel do vesmíru. V tom istom roku sa to podarilo aj Richardovi Bransonovi, ktorý kvôli tomu založil vlastnú spoločnosť podnikajúcu v oblasti vesmírneho turizmu Virgin Galactic. Tá nedávno oznámila, že koncom júna uskutoční prvý komerčný let do vesmíru. Cena lístka je 450-tisíc dolárov.

V roku 2022 sa vďaka Bezosovej firme Blue Origin pozrel do vesmíru aj Harding, ktorý je na palube nezvestnej ponorky.