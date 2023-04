Aj tento rok si najlepší advokáti v rámci galavečera Právnická firma roka v hoteli Double Tree by Hilton v Bratislave prevzali ocenenia za svoju celoročnú prácu. Podujatie organizuje vydavateľstvo EPRAVO Group a týždenník TREND, pričom jeho jedenásty ročník pripadol na stredu 26. apríla.

Hlavnú cenu si v kategórií domáca advokátska kancelária odniesla kancelária Ružička and partners. Svojim klientom poskytuje služby už od roku 2009, pričom o jej schopnostiach svedčí aj skutočnosť, že tento titul nezískala prvý, ale už ôsmykrát. Okrem toho dominovala v rámci kategórií Fúzie a akvizície, Verejné obstarávanie a Energetika a energetické projekty.

Titul najlepšej medzinárodnej advokátskej kancelárie aj tento rok obhájila advokátska kancelária Havel & Partners. Ide v poradí už o štvrté víťazstvo, ktoré podporili aj ocenenia v oblasti hospodárskej súťaže a zdravotníckeho práva.

Prehľad víťazov súťaže Právnická firma roka 2023 Hlavná cena Právnická firma roka pre domácu advokátsku kanceláriu: Ružička and partners

Právnická firma roka pre medzinárodnú advokátsku kanceláriu: Havel & partners Zvláštna kategória: Pro Bono & CSR: Krivak & Co

Najlepšie klientské služby: act MPH advocates Odborné kategórie: Právo obchodných spoločností : PRK Partners

Hospodárska súťaž: Havel & partners

Reštrukturalizácia a insolvencia: Kinstellar, s. r. o.

Developerské projekty a nehnuteľnosti: Advokátska kancelária Relevans

Fúzie a akvizície: Ružička and partners

Bankovníctvo a financie: Soukeník – Štrpka

Duševné vlastníctvo: Brichta & partners

Telekomunikácie, právo informačných technológií: act MPH advocates

Pracovné právo: Nitschneider & partners

Verejné obstarávanie: Ružička and partners

Sporová agenda: Advokátska kancelária Relevans

Daňové právo: Highgate Law & Tax

Trestné právo: Advokátska kancelária Strémy

Energetika a energetické projekty: Ružička and partners

Logistika a dopravné stavby: Soukeník – Štrpka

Zdravotnícke právo: Havel & partners

Právo životného prostredia: Eversheds Sutherland

Compliance: G. Lehnert

Jedenásty ročník hodnotenia advokátskych kancelárií sa v rámci porovnania s predchádzajúcimi zásadne neodlišoval. „Mierne vyšší a celkovo náročnejší bol však objem hodnotených údajov, čo odráža dynamický vývoj právneho trhu a rastúcich potrieb klientov,“ približuje pozadie súťaže organizátor a generálny riaditeľ EPRAVO Group Miroslav Chochola.

Tento trend ukazuje, že odborníci v oblasti práva neustále napredujú a snažia sa poskytovať širšie spektrum služieb s cieľom lepšie reagovať na potreby klientov. Zvýšená náročnosť hodnotenia takisto podnecuje advokátov k neustálemu zlepšovaniu a udržovaniu vysokých štandardov kvality.

Pozitívne výsledky, ale aj výzvy

Vo všeobecnosti M. Chochola hodnotí kondíciu slovenskej advokácie kladne. „Väčšina zapojených kancelárií mala pozitívne výsledky, a to tak z hľadiska tržieb, ako aj zo strany personálneho rastu. Ide o dôkaz toho, že sú schopné čeliť konkurencii a prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam trhu,“ dodáva.

Neznamená to však, že advokátske kancelárie nemuseli minulý rok čeliť výzvam. Zložitá pre ne bola najmä situácia na pracovnom trhu. Nedostatok záujemcov o prácu koncipientov totiž predstavoval výzvu z hľadiska hľadania a udržania kvalifikovaných pracovníkov. Ako ju do budúcna zvládnu, to ukážu aj výsledky nasledujúcich ročníkov súťaže.

Tie by sa mali niesť v duchu úprav kategórií a metodiky, aby vo výsledku podujatie lepšie reflektovalo aktuálne trendy právneho prostredia. „Počas tohtoročného leta chceme medzi zapojenými subjektmi otvoriť diskusiu na túto tému,“ dodáva generálny riaditeľ EPRAVO Group. Cieľ podujatia v zmysle informovania verejnosti o úrovni kvality a odbornosti jednotlivých kancelárií by mal zostať zachovaný.