Nová štúdia naznačuje, že nabíjanie väčšiny elektrických áut stojí v Spojených štátoch viac než tankovanie ich benzínových ekvivalentov. Podľa štúdie od Anderson Economic Group závisí rozdiel prevažne od typu auta a ceny, píše Business Insider.

V prípade nákladných áut vyjde tankovanie a dobíjanie približne rovnako, zatiaľ čo nižšie a stredné triedy áut a modelov SUV sú z hľadiska nabíjania drahšie. Luxusné autá a modely SUV sa pohybujú niekde uprostred.

Štúdia bola založená na najnovších informáciách o cenách benzínu a elektriny pre domácnosti, cenách komerčného nabíjania, daňových sadzbách pre palivá a elektrické autá, údajoch o palivovej hospodárnosti a ďalších faktoroch. Jej cieľom bolo porovnať náklady na palivo a dobíjanie pre 100 míľ (160 kilometrov) jazdy.

Vysoké ceny benzínu v roku 2022 presvedčili mnohých amerických spotrebiteľov, aby si kúpili elektromobil. Ceny benzínu sa však odvtedy dostávajú do normálu, a tak o nich v súčasnosti uvažuje menej ľudí.

Rovnováha v rámci cien elektromobilov a spaľovacích áut zatiaľ v podstate chýba. Elektrické autá sú vo všeobecnosti drahšie než benzínové. Dosiahnutie rovnováhy bude kľúčovou časťou podpory prijímania elektrických vozidiel. Situácia sa v tomto smere už začala zlepšovať. Spotrebitelia pri rozhodovaní berú do úvahy aj to, koľko peňazí by ich dobíjanie alebo tankovanie stálo.

Tu je prehľad cien v závislosti od typu auta a druhu paliva:

Nákladné autá

Benzín: 17,58 dolárov (na 160 km)

17,58 dolárov (na 160 km) Nabíjanie doma: 17,70 dolára

Verejné nabíjanie: 26,38 dolárov

Nižšie a stredné triedy áut a modelov SUV

Benzín: 9,78 dolára

Nabíjanie doma: 12,55 dolára

Verejná nabíjačka: zhruba 16 dolárov

Luxusné autá a modely SUV