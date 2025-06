Na sociálnych sieťach sa mnohí muži prezentujú ako ambiciózni, upravení, cestovaním unavení digitálni nomádi s prehľadom o vínach aj o sebarozvoji. V online zoznamkách majú profilové fotky z hôr, z coworkingov a zo západov slnka. No realita býva často iná.

V prostredí online randenia, kde sú bežné jednoslovné odpovede, absencia snahy a takzvané ghostovanie – teda náhle prerušenie komunikácie bez vysvetlenia – sa občas objaví muž, ktorý vyčnieva. Má upravený profil, pôsobí príťažlivo, má prácu, zaujímavé záľuby, vie sformulovať zrozumiteľnú pozvánku na stretnutie. No skutočným prekvapením býva, keď tieto znaky pretrvávajú aj v realite – keď muž príde načas, koná iniciatívne a správa sa zrelo. V dnešnom digitálnom randení pôsobí takáto konzistentnosť takmer ako anomália.

Matrac namiesto postele

No ilúzia sa často rozplynie ešte skôr, než sa stihne vôbec vytvoriť. Potenciálna partnerka, ktorú muž oslovil sebavedomým prejavom a uhladeným obrazom z online sveta, sa zrazu ocitne v realite, ktorá s týmto obrazom kontrastuje. Namiesto náznaku partnerskej stability ju privíta byt, kde posteľ nahrádza matrac rozhodený na podlahe, televízor nahradil notebook, a zo stropu visí holá žiarovka.

A nie je to len o zariadení domácnosti. Často sa ukáže aj emocionálna nezrelosť, minimálna ochota niesť zodpovednosť za čokoľvek dlhšie než jedno stretnutie a chýbajúci záujem investovať do vzťahu viac než nevyžiadaný kompliment.

Tieto skúsenosti sa opakujú až príliš často na to, aby šlo len o náhodu. O tomto fenoméne sa začína rozprávať aj na akademických konferenciách. Čo sa deje s priemerným mužom? Prečo toľkí z nich nestíhajú držať krok v čase, keď ženy napredujú?

Dáta, ktoré bolia

Podľa Pew Research Center až 63 percent amerických mužov vo veku 18 až 29 rokov uvádza, že sú momentálne bez partnerky – čo je výrazný nárast oproti 34 percentám v roku 2004. Zároveň klesá ochota mužov vstupovať do vážnych vzťahov či manželstva. Kým ženy študujú, cestujú a budujú si kariéru, mnohí mladí muži zaostávajú – akademicky, emocionálne aj finančne.

Na vysokých školách už ženy tvoria čoraz viac študentov. Podľa Eurostatu tvoria ženy približne 60 percent všetkých vysokoškolských absolventov, pričom v niektorých krajinách, ako napríklad v Slovinsku či na Islande, je tento podiel ešte vyšší.

Sociológovia hovoria o „mužskej recesii“ – stagnácii až poklese ekonomickej a spoločenskej aktivity mužov v určitých demografických skupinách. Muži s nižším vzdelaním a príjmom sú čoraz častejšie nezamestnaní, sociálne izolovaní a emocionálne nestabilní. Tieto faktory sa následne premietajú aj do randenia a partnerských vzťahov.

Portál Business Insider píše o „epidémii osamelosti mužov“ – myšlienke, že muži sú izolovaní a osamelí, najmä keď miera manželstiev klesá na rekordné minimá. Podľa prieskumu Pew Research Center sa ženy s väčšou pravdepodobnosťou obracajú na svoju rodinu, priateľov alebo odborníkov na duševné zdravie so žiadosťou o emocionálnu podporu. V prieskume Survey Center on American Life takmer polovica mladých mužov uviedla, že čelili diskriminácii. Mladí muži sa stávajú konzervatívnejšími, zatiaľ čo mladé ženy sa stávajú liberálnejšími. Celý tento nesúlad frustruje slobodné ženy, ktoré sa obzerajú okolo seba a rozhodujú sa neuspokojiť sa s málom.

Víťazi v mori porazených

V čase, keď čoraz viac žien vymazáva aplikácie, hovorí o „randení ako o traumatizujúcej skúsenosti“, existuje skupina mužov, ktorí z tejto krízy ťažia. Hovorí sa im „víťazi osamelosti“ a ich tajomstvom je niečo šokujúce – majú prácu a základné sociálne zručnosti.

Niko Emanuilidis, kouč randenia a tvorca TikToku pod menom The Daddy Academy, to vysvetľuje takto: „Muži, ktorí sú sebavedomí a pohodlní v sociálnych situáciách, raketovo predbiehajú všetkých ostatných.“ V čase, keď sa niektorí muži zatvárajú do seba a sťažujú na „mizandriu“ internetu, tí, ktorí vedia držať očný kontakt a neprídu na rande v mikine so škvrnou od kari, majú pred sebou rozprestreté nekonečné more ženského záujmu.

Tento jav má aj svoje „trhové“ vysvetlenie: dopyt po „kvalitných mužoch“ prevyšuje ponuku. Ženy hľadajú partnera, ktorý je inteligentný, emocionálne zrelý, zamestnaný a má iskru – a ideálne nechce bývať u mamy. „Ale tieto veci sa spájajú len zriedkavo,“ hovorí Haleigh, 33-ročná marketérka.

Aj preto dnes aplikácie ako Tinder či Badoo vyzerajú ako trhovisko, kde všetci kričia, ale nikto nepočúva. Ženy sa topia v správach od mužov, ktorých by sa nechceli dotknúť ani palicou. Muži sa sťažujú, že sa im nikto neozýva. Mnohí sú v rozpakoch pri predstave, ako by sa druhá strana správala v reálnom svete. Ak kouči, ktorí radia ženám „nebyť dostupné“ a „donútiť muža investovať“, vzniká len ďalšia priepasť. Samota môže byť nová norma.