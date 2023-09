Pre pretrvávajúcu vysokú infláciu spomalí rast globálnej ekonomiky, predpovedá agentúra Moody's Investors Service. Spomalenie možno podľa nej pripísať trom faktorom, a to vyšším úrokovým sadzbám, spomaľujúcemu rastu čínskej ekonomiky a napätiu vo finančnom systéme.

Kroky centrálnych bánk

„V celosvetovom meradle očakávame spomalenie rastu, čo bude mať vplyv na rozvíjajúce sa trhy v Ázii prostredníctvom obchodných podmienok aj prístupu k financovaniu v regióne,“ povedala v rozhovore Mária Dironová z agentúry Moody's.

Centrálnym bankám sa síce podarilo usmerniť globálnu ekonomiku zvyšovaním úrokových sadzieb, inflačné riziká ale stále predstavujú problém, povedala Dironová. „Stále hrozí, že by vysoká inflácia mohla pretrvať dlhšie, ako sa v súčasnosti očakáva. To by na dlhší čas zvýšilo riziká a spomalilo rast,“ dodala.

Americká centrálna banka začala terajší cyklus zvyšovania úrokov vlani v marci, keď inflácia vystúpila na najvyššiu úroveň za posledných zhruba 40 rokov. Základná úroková sadzba v USA sa teraz pohybuje v pásme 5,25 až 5,50 percenta a je najvyššia od roku 2001. Šéf Fedu Jerome Powell minulý týždeň varoval, že centrálna banka možno bude musieť úrokové sadzby ešte zvýšiť, aby sa podarilo dostať infláciu pod kontrolu.

Druhým faktorom, ktorý prispieva k spomaleniu globálnej ekonomiky, je podľa Dironovej napätie vo finančnom systéme. „Sledovali sme, ako banky obdobia vyšších sadzieb vstrebávajú. U niektorých z nich to malo pozitívne dopady na marže, ale tiež museli uspôsobiť svoje podnikanie tak, aby naďalej priťahovali vklady,“ povedala. „Nie je vylúčené, že nejaké ohniská napätia sa v súčasnosti ešte úplne neprejavili a zhmotnia sa možno až neskôr v tomto a budúcom roku,“ varovala analytička.

Test odolnosti trhov

Posledným zdrojom zraniteľnosti globálnej ekonomiky je podľa Moody's vývoj v Číne. Agentúra neočakáva v druhej najväčšej ekonomike sveta rýchly obrat a konštatuje „relatívne pomalý rast s dopadmi na celý región“. Čína vykázala množstvo neuspokojivých ekonomických údajov, pričom posledné ekonomické dáta nesplnili očakávania.

Napriek očakávanému spomaleniu globálnej ekonomiky z tohto na budúci rok sa môžu vyskytnúť nejaké odolné oblasti, povedala Dironová. „Na trhoch, ako je India a Indonézia, očakávame relatívne silný rast a priaznivé podmienky,“ uviedla.

Najmä Indonézia má potenciál zúročiť svoje obrovské prírodné zdroje a rozvíjať nadväzujúce odvetvia, poznamenala Dironová. V tejto krajine juhovýchodnej Ázie sa nachádzajú rozsiahle prírodné ložiská vrátane cínu, niklu, kobaltu a bauxitu – niektoré z týchto kovov sú dôležitými surovinami na výrobu elektromobilov.