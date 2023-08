Emisie z amazonského pralesa v uplynulých rokoch podľa štúdie prudko vzrástli

Juhoamerické krajiny, na území ktorých prales leží, sa na júlovom summite tiež zhodli, že chcú zabrániť dosiahnutiu bodu zlomu, kedy by prales začal vypúšťať do atmosféry viac oxidu uhličitého, ako by pohlcoval